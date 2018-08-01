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بوتين يهنئ العالم الإسلامي بعيد الأضحى

بتاريــخ : 21 غشت 2018 / 09:35 بوتين يهنئ العالم الإسلامي بعيد الأضحى | دولي
بوتين يهنئ العالم الإسلامي بعيد الأضحى
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المسلمين بحلول عيد الأضحى المبارك، مؤكدا على أن قيم الإسلام الأصيلة تساعد في توحيد الناس واتباعهم تقاليد حسن الجوار بين الشعوب.

شوف تيفي

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المسلمين بحلول عيد الأضحى المبارك، مؤكدا على أن قيم الإسلام الأصيلة تساعد في توحيد الناس واتباعهم تقاليد حسن الجوار بين الشعوب.

وقال بوتين في رسالة تهنئة نشرها الكرملين عبر موقعه اليوم الثلاثاء، إن ''عيد الأضحى يشجع على الخير والعدالة والرحمة، وعلى الرفق في معاملة الآخرين''، مضيفا أن هذه القيم الإنسانية السامية تشكل أساسا متينا لمكارم الأخلاق.

وأشار بوتين إلى أهمية قيم الإسلام الأصيلة ''لا تزال تعتبر إلى يومنا هذا أساسا للحياة الروحية للمجتمع المسلم في روسيا، وهي تساعد في توحيد الناس وتدفعهم للتمسك بتقاليد حسن الجوار بين ممثلي مختلف الشعوب والأديان والثقافات، التي لها جذور تاريخية راسخة في بلادنا''.

 

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