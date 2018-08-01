طقس حار وقطرات مطرية بهذه المناطق اليوم الثلاثاء ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الثلاثاء، أن يظل الطقس حارا نسبيا إلى حار، وذلك بداخل البلاد وبالجنوب الشرقي للبلاد، وشرق الأقاليم الجنوبية، ومحليا بالسهول الداخلية، فضلا عن

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تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الثلاثاء، أن يظل الطقس حارا نسبيا إلى حار، وذلك بداخل البلاد وبالجنوب الشرقي للبلاد، وشرق الأقاليم الجنوبية، ومحليا بالسهول الداخلية، فضلا عن تشكل سحب منخفضة كثيفة خلال الصباح والليل، مصحوبة بكتل ضبابية وأحيانا بقطرات مطرية جد خفيفة بالقرب من السواحل والسهول المحيطية والواجهة المتوسطية.

كما سيلاحظ نمو سحب غير مستقرة مرفوقة بأمطار أو زخات رعدية بمرتفعات الأطلس والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد، واحتمالا الريف، بالإضافة إلى تشكل سحب مدارية مصحوبة بقطرات مطرية أو زخات رعدية ستهم أقصى جنوب البلاد، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي الأرجاء، مع تناثر حبات رملية بالأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي للبلاد.

وستهب الرياح قوية نوعا ما من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة، ومن القطاع الشمالي معتدلة بالأقاليم الجنوبية والسواحل الوسطى، وشرقية إلى جنوبية جنوب المنطقة الشرقية وبالجنوب الشرقي، وضعيفة إلى معتدلة القوة من القطاع الشمالي أو الغربي بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 15 و22 درجة بالقرب من السواحل وبالمرتفعات وبالمنطقة الشرقية، وما بين 28 و32 درجة بأقصى الجنوب الشرقي وجنوب البلاد، وما بين 23 و28 درجة بباقي الجهات.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 38 و44 درجة بالسايس وتانسيفت وأقصى الجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 32 و38 درجة بالسهول الداخلية وسوس والسفوح الجنوبية الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 26 و32 درجة بالقرب من السواحل والمرتفعات والمنطقة الشرقية.