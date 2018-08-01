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تسريب صور وفيديوهات للرابور كاريس من داخل السجن تخلق ضجة

بتاريــخ : 21 غشت 2018 / 01:35 تسريب صور وفيديوهات للرابور كاريس من داخل السجن تخلق ضجة | ثقافة و فنون
تسريب صور وفيديوهات للرابور كاريس من داخل السجن تخلق ضجة
بعدما تشاجر فنانا الراب الفرنسيين بوبا وكاريس بمطار أورلي بفرنسا شهر غشت الجاري وعقب إيداعهما في سجن فريسن، تم تسريب صورة سيلفي للرابور كاريس مع أحد السجناء بالإضافة إلى التقاط مقطع فيديو قصير

شوف تيفي

بعدما تشاجر فنانا الراب الفرنسيين بوبا وكاريس بمطار أورلي بفرنسا شهر غشت الجاري وعقب إيداعهما في سجن فريسن، تم تسريب صورة سيلفي للرابور كاريس مع أحد السجناء بالإضافة إلى التقاط مقطع فيديو قصير لكاريس من داخل ساحة السجن.

وحسب وسائل إعلام بفرنسا، فإن أحد السجناء التقط الصورة والفيديو ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لخلق ضجة، إذ أنه وبعد الواقعة، باشر مسؤولو السجن المذكور تحرياتهم من أجل التعرف عن هوية المُسرب وكذا منع حيازة السجناء للهواتف النقالة.

هذا وكان فنانا الراب « بوبا » و« كاريس » سيركبان طائرة من أورلي إلى برشلونة لإحياء حفل، لكن قبل الصعود إلى الطائرة تعارك مرافقون لهما أمام أعين المسافرين

وكان الفنانان يتواجهان بداية في حرب كلامية علنية في الأحياء الشعبية تحولت في السنوات الأخيرة إلى مواجهة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

 

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ثقافة وفنون شوف تيفي بوبا كاريس

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