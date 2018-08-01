شيوخ وأعيان القبائل الصحراوية يؤيدون الموقف الملكي بخصوص ملف الصحراء المغربية ويجددون بيعتهم للملك محمد السادس ﻿

أيد شيوخ وأعيان القبائل الصحراوية الموقف الملكي مساء اليوم الاثنين الذي أصر على ''مواصلة المغرب، بكل ثقة والتزام، انخراطه في الدينامية التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، بالتعاون مع مبعوثه

شوف تيفي

أيد شيوخ وأعيان القبائل الصحراوية الموقف الملكي مساء اليوم الاثنين الذي أصر على ''مواصلة المغرب، بكل ثقة والتزام، انخراطه في الدينامية التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، بالتعاون مع مبعوثه الشخصي، وذلك على أساس نفس المرجعيات التي حددناها في خطاب المسيرة الخضراء الأخير. وإننا نسجل، بارتياح، الانسجام المتزايد بين هذه المبادئ والمواقف الدولية ''.

حيث صرح الصالحي عبدالله شيخ قبيلة لـ''شوف تيفي'' أن '' الخطاب جاء ليلامس مبتغى الساكنة بالأقاليم الصحراوية ولا يمكن أن نتفاوض إلا على الحكم الذاتي الذي يحفظ ماء وجه إخواننا المحتجزين كما أنه حل لإنهاء الصراع المفتعل ''.

وأكد زيو عمر عضو المجلس الحضري للعيون أن '' المغرب وضع ثقته في مجلس الأمن منذ سنة 1991 تاريخ وقف إطلاق النار بين الجانبين وليس مخولا لأي جهة أخرى أن تقحم في ملف الصحراء ونحن كممثلي السكان لن نقبل بذلك ونؤيد جملة وتفصيلا ما جاء في الخطاب الملكي ونعتبره منهجا لنا ''

وجدد شيوخ وأعيان القبائل الصحراوية بهذه المناسبة البيعة التي ورثوها أبا عن جد للسلاطين العلويين.