مصرع جندي في حادثة سير خطــيرة بين طانطان والسمارة‎ ﻿

لقي جندي مصرعه في حادثة سير خطيرة، وقعت صباح اليوم الإثنين، في الطريق الوطنية رقم 14 الرابطة بين مدينة السمارة وطانطان.

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لقي جندي مصرعه في حادثة سير خطيرة، وقعت صباح اليوم الإثنين، في الطريق الوطنية رقم 14 الرابطة بين مدينة السمارة وطانطان.

وحسب مصادرنا، فإن الحادثة ناتجة عن انقلاب سيارة صغيرة الحجم، بعدما فقد السائق السيطرة على المقود وانحرفت به السيارة عن الطريق، ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة أدت إلى وفاته على الفور.

إلى ذالك، وفور علمها، حلت عناصر الدرك والوقاية المدنية إلى عين المكان، وتمت معاينة مكان الحادثة، بينما تم نقل جثة الهالك ''الجندي''، إلى مستودع الأموات بالمستشفى العسكري بمدينة السمارة.