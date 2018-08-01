مثير..الفنان المصري الشهير تامر حسني يفقد صوته ويتوقف عن الغناء ﻿

تدهورت الحالة الصحية للنجم المصري تامر حسنى، وفقد صوته تماماً، وذلك خلال الفقرة الأخيرة من حفله الذي أقيم فى الساحل الشمالى، واضطر أصدقاؤه ومنتج فيلمه الأخير نقله إلى أحد مستشفيات الساحل الشمالى،

''شوف تيفي''

تدهورت الحالة الصحية للنجم المصري تامر حسنى، وفقد صوته تماماً، وذلك خلال الفقرة الأخيرة من حفله الذي أقيم فى الساحل الشمالى، واضطر أصدقاؤه ومنتج فيلمه الأخير نقله إلى أحد مستشفيات الساحل الشمالى، وأكد الأطباء أن حباله الصوتية تعرضت لإجهاد كبير خلال الحفل، حيث تحامل على صوته لإمتاع الجماهير التى حضرت الحفل.

وحسب ما كشف عنه موقع ''اليوم السابع'' يومه الاثنين، فقد طالب الفريق الطبى المعالج تامر حسني بعدم الكلام نهائياً لمدة أسبوعين على أقصى تقدير، كي لا يتعرض لمشكلة كبيرة قد تؤدى إلى عدم الغناء مرة أخرى، ويمتثل حسني حاليا إلى العلاج الذى نصحه به الأطباء.

وأشار الموقع المصري إلى أن تامر حسني يخوض سباق موسم أفلام عيد الضحى بفيلمه ''البذلة''، ويشارك فى بطولته أمينة خليل، أكرم حسني، محمود البزاوى، وآخرون، تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج ماندو العدل، كذلك حقق نجاحا ساحقاً بألبومه ''عيش بشوقك''، والذي صور جميع أغانيه على طريقة الفيديو كليب، والذي أحدث ثورة غنائية خلال موسم الصيف.