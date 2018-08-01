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تاج الدين الحسيني: التوجيهات الملكية تهتم بفئة الشباب الذي يعاني من البطالة

بتاريــخ : 21 غشت 2018 / 00:28 تاج الدين الحسيني: التوجيهات الملكية تهتم بفئة الشباب الذي يعاني من البطالة | بوليتيك
تاج الدين الحسيني: التوجيهات الملكية تهتم بفئة الشباب الذي يعاني من البطالة
أكد تاج الدين الحسيني أستاذ القانون الدولي والمحلل السياسي ''أن الخطب الملكية الأخيرة تعرف طابعا نقديا في مجموعة من القضايا السياسية والاجتماعية، ومجموعة من القرارات التي تم اتخاذها ولم تعرف

شوف تيفي

أكد تاج الدين الحسيني أستاذ القانون الدولي والمحلل السياسي ''أن الخطب الملكية الأخيرة تعرف طابعا نقديا في مجموعة من القضايا السياسية والاجتماعية، ومجموعة من القرارات التي تم اتخاذها ولم تعرف طريقا إلى التنفيذ''.

وأضاف المحلل السياسي، في اتصال هاتفي لـ''شوف تيفي'':'' إن الخطاب الملكي بمناسبة ثورة الملك و الشعب أقر بضرورة التكوين في اللغات في المستوى الثانوي، وعلى تحديد التوجهات التي يأخذها التلاميذ في مرحلة ما قبل الباكلوريا، لإتمام دراساتهم الجامعية أو الولوج إلى مسالك وشعب التكوين المهني'' مضيفا ''وهذا الاختيار الذي كانت سباقة إليه المدرسة الألمانية في توجيه التلاميذ ودعمهم قبل مرحلة الباكلوريا، تكون له نتائج جمة ومفيدة على مسار التلميذ التعليمي والمهني''.

وأضاف أستاذ القانون الدولي أن ''حديث الخطب الملكية أكثر من مرة حول التكوين المهني يجد وجاهته في كونه مرتبطا بسوق الشغل، خصوصا أن هناك شركات عالمية تجد في المغرب مجموعة من الامتيازات الاستثنائية في المنطقة، لكنها لا تجد التخصصات المهنية التي تطلبها'' مؤكدا أنه '' لا يجب إغفال وتناسي التوجيهات الملكية التي تهتم بفئة الشباب والذي توجد به نسبة كبيرة تعاني من البطالة، سواء من طرف الشباب الحاصل على الشواهد العليا آو الشباب الذي لم يستطع إتمام دراسته''.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب تاج الدين الحسيني إغفال تناسي التوجيهات الملكية فئة الشباب نسبة كبيرة البطالة.

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