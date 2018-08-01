 محمد زين الدين: ''الخطاب الملكي ركز على الشباب باعتباره المؤهل الثمين والفرصة الحقيقية للنهوض بالبلاد'' ﻿
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محمد زين الدين: ''الخطاب الملكي ركز على الشباب باعتباره المؤهل الثمين والفرصة الحقيقية للنهوض بالبلاد''

بتاريــخ : 21 غشت 2018 / 00:26 محمد زين الدين: الخطاب الملكي ركز على الشباب باعتباره المؤهل الثمين والفرصة الحقيقية للنهوض بالبلاد | بوليتيك
محمد زين الدين: ''الخطاب الملكي ركز على الشباب باعتباره المؤهل الثمين والفرصة الحقيقية للنهوض بالبلاد''
أكد محمد زين الدين أستاذ القانون الدستوري أن الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لثورة الملك والشعب، ركز على الشباب باعتباره المؤهل الثمين للبلاد وفرصته الحقيقية للنهوض بها مستقبلا،

''شوف تيفي'': إسماعيل.طيون

أكد محمد زين الدين أستاذ القانون الدستوري أن الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لثورة الملك والشعب، ركز على الشباب باعتباره المؤهل الثمين للبلاد وفرصته الحقيقية للنهوض بها مستقبلا، مشددا في الوقت نفسه أن جميع الخطابات الملكية الأخيرة، ركزت على ارتباط المستقبل بالشباب وهو أمر له دلالة كبيرة ورمزية و مهمة لأن النسيج البشري في المغرب يشكل به الشباب أزيد من نسبة 60 في المائة، وبالتالي فإن أي تغيير مجتمعي لا يمكن أن يحصل إلا بالاعتماد على الشباب الذي يحتاج لتثمين أمثل لإمكانيته، بالرغم من معاناته من العديد من المشاكل المعقدة من بينها ضعف التكوين.

وأوضح زين الدين لـ ''شوف تيفي'' أن الملك محمد السادس، ركز كذلك في الخطاب، على معضلة البطالة التي تكتوي بنارها الأسر المغربية وفئة الشباب المغربي، مؤكدا في الوقت نفسه أن مشكل البطالة، أصبح مشكلا بنيويا في المغرب يؤرق الدولة بشكل كبير لأن من أصل أربعة شبان مغاربة هناك شاب مغربي عاطل عن العمل، وذلك نتيجة عدم وجود تلاؤم بين سوق الشغل ونظام التعليم في المغرب خصوصا لدى الجامعات ذات الاستقطاب المفتوح بسبب ندرة بعض التخصصات التي تحتاجها المقاولات، وأيضا بسبب ضعف نمو الاقتصاد الوطني الذي لم يستطع احتواء جحافل الشباب المغربي المعطل الحاصل على شهادات عليا.

وأضاف أستاذ القانون الدستوري أن النسيج الاقتصادي المغربي يتكون من 70 في المائة من المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعتبر الرهان الأساسي لإدماج الشباب في سوق الشغل، والتي تعاني العديد من الصعوبات والمشاكل من بينها ضعف التنافسية وعدم القدرة على الخلق والابتكار، بالإضافة إلى المشاكل التي تعانيها مع الإدارة العمومية، مشيرا إلى أن هذه المقاولات تعتمد أيضا على النظام العائلي المغلق وهو ما يتسبب في تفاقم مشكل البطالة، مؤكدا في الوقت نفسه أن من بين أسباب انتشار البطالة بين الشباب المغربي غياب اقتصاد المعرفة بالمغرب الذي تعتمد عليه دول كبرى حتى يتمكن الشباب من الاندماج بسهولة في عالم الشغل.

وبخصوص نقطة ''هجرة الشباب المغربي الحاصل على الشهادات العليا خارج أرض الوطن'' والتي تطرق إليها الملك محمد السادس في خطابه، أكد زين الدين في تعليقه على هذه النقطة المهمة، أن المغرب يعرف مفارقة كبيرة تتمثل في أن مناخ العمل لا يسمح للشباب المغربي المتعلم بتطوير نفسه، من خلال إعطائه القيمة وفرصة للاندماج وهو ما يجعله يقرر الهجرة خارج أرض الوطن، داعيا الحكومة والقطاع الخاص إلى ضرورة الانفتاح على هذه الفئة لأنه ليس من المعقول هدر أموال وتكوين كفاءات تغادر إلى دول أخرى تستفيد منها ومن المجالات التي تكونوا بها، مشددا على أن الغريب في المغرب هو عدم وجود ملاءمة بين التخصص وسوق الشغل، حيث يجد الشاب المغربي الحاصل مثلا على شهادة في الهندسة أو الفيزياء نفسه يعمل في مجال آخر كموظف بسيط بإدارة عمومية وهو ما يشكل هدرا صريحا لطاقة الدولة ولكفاءات هؤلاء الشباب الذين يهاجرون خارج الوطن من أجل إثبات الذات.

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المغرب شوف تيفي محمد زين الدين الملك محمد السادس ثورة الملك والشعب البطالة

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