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رسميا..هذا ما سيتفيد منه المجندون بالخدمة العسكرية الإجبارية بالمغرب

بتاريــخ : 21 غشت 2018 / 00:12 رسميا..هذا ما سيتفيد منه المجندون بالخدمة العسكرية الإجبارية بالمغرب | بوليتيك
رسميا..هذا ما سيتفيد منه المجندون بالخدمة العسكرية الإجبارية بالمغرب
أكد القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، أن المادة 14، تقر أن على أن المجندين يحتفظون، بحقهم في الترقي، والتقاعد، والمكافأة والاحتياط الاجتماعي في إطارهم الأصلي.

''شوف تيفي''

أكد القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، أن المادة 14، تقر أن على أن المجندين يحتفظون، بحقهم في الترقي، والتقاعد، والمكافأة والاحتياط الاجتماعي في إطارهم الأصلي.

وأكدت المادة المذكورة أن المجندين، سيستفيدون أيضا من تأمين الوفاة والعجز والمساعدة الطبية والاجتماعية، كما هو الشأن بالنسبة للعسكريين النشيطين، حيث ستتحمل الدولة الحصص أو المساهمات المتعلقة بهذه الحقوق.

وأبرز القانون أن المجندين الذين يتوفرون على مؤهلات تقنية أو مهنية، يمكنهم بعد استكمال التكوين الأساسي المشترك الذي تحكمه مقتضيات المادتين 37 و38 من نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة، القيام بمهام محددة داخل الإدارات العمومية بإذن من السلطة العسكرية، التي تحدد الشروط والمدة، مشيرا إلى أن المادة 8، توضح أن المجندين، الذين لا ينتمون للفئات المشار إليها في المادة 14 ، ولاسيما الموظفون وأفراد الإدارات العمومية، يستفيدون من أجر وتعويضات والتي تحدد نسبها نصوص تنظيمية، مبرزة أن الأجر والتعويضات معفاة من أي اقتطاع، جبائي أو غيره، منصوص عليه في التشريعات الجارية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الخدمة العسكرية الوفاة العجز العسكري

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