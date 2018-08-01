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عاجل ورسميا..هذه هي مدة الخدمة العسكرية الإجبارية بالمغرب وأعمار الفئة المستهدفة

بتاريــخ : 21 غشت 2018 / 00:06 عاجل ورسميا..هذه هي مدة الخدمة العسكرية الإجبارية بالمغرب وأعمار الفئة المستهدفة | بوليتيك
عاجل ورسميا..هذه هي مدة الخدمة العسكرية الإجبارية بالمغرب وأعمار الفئة المستهدفة
يؤكد القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، الذي تمت المصادقة عليه، اليوم الاثنين، خلال المجلس الوزاري، الذي ترأسه الملك محمد السادس، أنه وبموجب المادة 4 من القانون المذكور، فإن مدة أداء الخدمة

''شوف تيفي''

يؤكد القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، الذي تمت المصادقة عليه، اليوم الاثنين، خلال المجلس الوزاري، الذي ترأسه الملك محمد السادس، أنه وبموجب المادة 4 من القانون المذكور، فإن مدة أداء الخدمة العسكرية هي 12 شهرا.

وحسب ما نشرته وكالة المغرب البعربي للأنباء، قبل قليل فإن القانون المذكور، يشير إلى أن سن الخضوع لهذه الخدمة العسكرية، يترواح ما بين 19 إلى غاية 25 سنة.

وأكدت الوكالة أن المادة 5، تشير إلى أنه في نهاية الخدمة العسكرية، يدرج المجندون ضمن احتياطيي القوات المسلحة الملكية وفقا للتشريع الجاري به العمل، وبالمثل، تنص المادة 6 من مشروع القانون على أن المجندين يخضعون للقوانين والأنظمة العسكرية، خاصة القانون رقم 13-108 بشأن القضاء العسكري، والقانون رقم 12-01 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية والظهير رقم 383-74-1 المتعلق بالمصادقة على نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية، مشيرة إلى أنهم يحصلون على رتب حسب التراتبية المعمول بها.

وإذا اقتضى الأمر، وحسب القانون، يمكن للمجندين الذين يتوفرون على مؤهلات تقنية أو مهنية، بعد استكمال التكوين الأساسي المشترك الذي تحكمه مقتضيات المادتين 37 و38 من نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة، القيام بمهام محددة داخل الإدارات العمومية بإذن من السلطة العسكرية، التي تحدد الشروط والمدة، حسب المادة 7.

وتشير المادة 8 إلى أن المجندين، الذين لا ينتمون للفئات المشار إليها في المادة 14، ولاسيما الموظفون وأفراد الإدارات العمومية، يستفيدون من أجر وتعويضات والتي تحدد نسبها نصوص تنظيمية، مبرزة أن الأجر والتعويضات معفاة من أي اقتطاع، جبائي أو غيره، منصوص عليه في التشريعات الجارية.

من جانب آخر، تؤكد المادة 9، أن المجندين يعاملون طبق نفس الشروط الجارية على غيرهم من العسكريين بالقوات المسلحة الملكية بيد أن اللباس والتموين يكونان بالمجان كيفما كانت الرتبة العسكرية.

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المغرب شوف تيفي الرتب مؤهلات المدة المجندين الشروط الخدمة العسكرية

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