 صادم.. إليسا تنتقد إحدى معجباتها بعدما قامت بحفر عبارة « إليسا بحبك » على يدها بواسطة شفرة حلاقة ﻿
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صادم.. إليسا تنتقد إحدى معجباتها بعدما قامت بحفر عبارة « إليسا بحبك » على يدها بواسطة شفرة حلاقة

بتاريــخ : 20 غشت 2018 / 23:12 صادم.. إليسا تنتقد إحدى معجباتها بعدما قامت بحفر عبارة « إليسا بحبك » على يدها بواسطة شفرة حلاقة | ثقافة و فنون
صادم.. إليسا تنتقد إحدى معجباتها بعدما قامت بحفر عبارة « إليسا بحبك » على يدها بواسطة شفرة حلاقة
انتقدت المغنية اللبنانية إليسا إحدى معجباتها المهووسات بها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ''تويتر'' يوم أمس الأحد، بعدما أقدمت معجبة تدعى زهراء المرشدي من العراق بحفر عبارة « إليسا بحبك

شوف تيفي

انتقدت المغنية اللبنانية إليسا إحدى معجباتها المهووسات بها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ''تويتر'' يوم أمس الأحد، بعدما أقدمت معجبة تدعى زهراء المرشدي من العراق بحفر عبارة « إليسا بحبك » على يدها بواسطة شفرة حلاقة .

ونشرت المعجبة المهووسة عبر حسابها الشخصي بـ ''تويتر'' تغريدة قالت فيها « حبك عاملي إدمان ماشي بدمي الشرياااان، بحبك من كل قلبي إنتي سعادتي وأحلى شي بحياتي إليسا وأصعب شعور إنو الواحد يحس فيه بيحب حدا أكثر من 8 سنيين وما يعرف هل حدا بهل حب مجنونتكِ زهراء المرشدي ».

وأمام هذا الأمر علقت إليسا على فيديو المعجبة قائلة « أرجوكي توقفي » وأضافت «أعرف كم تحبيني وأنا أحبك كثيرا ولكن إيذاء نفسك لن يساعد في إثبات وجهة نظرك. توقفي لأنه لن يجعلني مرتاحةً وسأنزعج لرؤية شخص ما يؤذي نفسه».

ولاقت الطريقة التي عبرت بها المُعجبة المذكورة عن حبها لإليسا غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي واصفينها بالمجنونة وعلى والديها التدخل قبل أن تؤذي نفسها أكثر ».

 

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شوف تيفي ثقافة وفنون معجبة مهووسة إليسا العراق

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