 دول آسيوية تنضم للمغرب بإعلان الأربعاء أول أيام الأضحى ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

رسميا..هذا ما سيتفيد منه المجندون بالخدمة العسكرية الإجبارية بالمغرب | بوليتيك

رسميا..هذا ما سيتفيد منه المجندون بالخدمة العسكرية الإجبارية بالمغرب

عاجل ورسميا..هذه هي مدة الخدمة العسكرية الإجبارية بالمغرب وأعمار الفئة المستهدفة | بوليتيك

عاجل ورسميا..هذه هي مدة الخدمة العسكرية الإجبارية بالمغرب وأعمار الفئة المستهدفة

عاجل وهام المغاربة..هذه هي التفاصيل الرسمية والكاملة والشروط الخاصة بالخدمة العسكرية..السجن والغرامة بالنسبة للممتنعين..وها شحال | بوليتيك

عاجل وهام المغاربة..هذه هي التفاصيل الرسمية والكاملة والشروط الخاصة بالخدمة العسكرية..السجن

تاج الدين الحسيني: لا يجب إغفال وتناسي التوجيهات الملكية التي تهتم بفئة الشباب والذي توجد به نسبة كبيرة تعاني من البطالة | بوليتيك

تاج الدين الحسيني: لا يجب إغفال وتناسي التوجيهات الملكية التي تهتم بفئة الشباب والذي توجد به نسبة

بالفيديو..سرقة بالعلالي بالشواطئ..شوفو كيفاش شدات الكاميرا الشفار | بووز

بالفيديو..سرقة بالعلالي بالشواطئ..شوفو كيفاش شدات الكاميرا الشفار

صادم.. إليسا تنتقد إحدى معجباتها بعدما قامت بحفر عبارة « إليسا بحبك » على يدها بواسطة شفرة حلاقة | ثقافة و فنون

صادم.. إليسا تنتقد إحدى معجباتها بعدما قامت بحفر عبارة « إليسا بحبك » على يدها بواسطة شفرة حلاقة

دول آسيوية تنضم للمغرب بإعلان الأربعاء أول أيام الأضحى | مجتمع

دول آسيوية تنضم للمغرب بإعلان الأربعاء أول أيام الأضحى

المجلس الوزاري يستعرض التوجهات العامة لسياسة الدولة في مجال اللاتمركز الإداري أمام الملك محمد السادس | بوليتيك

المجلس الوزاري يستعرض التوجهات العامة لسياسة الدولة في مجال اللاتمركز الإداري أمام الملك محمد

الملك محمد السادس يدعو الإدارة العمومية إلى التحلي بروح المواطنة و مساعدة الشباب | بوليتيك

الملك محمد السادس يدعو الإدارة العمومية إلى التحلي بروح المواطنة و مساعدة الشباب

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

دول آسيوية تنضم للمغرب بإعلان الأربعاء أول أيام الأضحى

بتاريــخ : 20 غشت 2018 / 22:54 دول آسيوية تنضم للمغرب بإعلان الأربعاء أول أيام الأضحى | مجتمع
دول آسيوية تنضم للمغرب بإعلان الأربعاء أول أيام الأضحى
انضمت إندونيسيا وماليزيا وسلطنة بروناي وسنغافورة واليابان إلى المغرب بإعلان الأربعاء أول أيام عيد الأضحى، وفقا للجنة رؤية الهلال في طوكيو.

شوف تيفي

انضمت إندونيسيا وماليزيا وسلطنة بروناي وسنغافورة واليابان إلى المغرب بإعلان الأربعاء أول أيام عيد الأضحى، وفقا للجنة رؤية الهلال في طوكيو.

وكتبت دولة اليابان عبر حسابها الرسمي بـ ''تويتر'' : ''بعد غد الأربعاء 22 غشت، سيكون أول أيام عيد الأضحى المبارك في كل من إندونيسيا وماليزيا وسلطنة بروناي وسنغافورة واليابان، وستقام صلاة العيد في العاصمة طوكيو بتمام الساعة الثامنة صباحا''.

يشار أن المغرب قد أعلن يوم الأحد الماضي، أن الأول من شهر ذي الحجة للعام 1439 الهجري هو يوم الاثنين 13 غشت، وبذلك يكون عيد الأضحى المبارك هو يوم الأربعاء 22 غشت 2018، خلافا لما أعلنته السعودية ودول عربية أخرى، أن عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الثلاثاء 21غشت.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب آسيا الأضحى

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالصور.. أضاحي العيد برحبة تطوان مريضة وغير مرقمة | مجتمع

بالصور.. أضاحي العيد برحبة تطوان مريضة وغير مرقمة

على المباشـــر..الخطاب الملكي بمناسة الذكرى الخامسة والستين لثورة الملك والشعب‎ | مجتمع

على المباشـــر..الخطاب الملكي بمناسة الذكرى الخامسة والستين لثورة الملك والشعب‎

الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تطالب بالكشف عن مصير 8 مليار سنتيم المرصودة لحماية الصبار من الحشرة القرمزية وتلوح بمتابعة وزارة الفلاحة قضائيا | مجتمع

الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تطالب بالكشف عن مصير 8 مليار سنتيم المرصودة لحماية الصبار من ''الحشرة القرمزية'' وتلوح بمتابعة وزارة الفلاحة قضائيا

إنزكان:تدشين مركب ثقافي جديد | مجتمع

إنزكان:تدشين مركب ثقافي جديد

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

العنصر للشوف تيفي خطاب صاحب الجلالة كان محوري على الشباب | خارج البلاطو
منذ 4 دقائق

العنصر للشوف تيفي خطاب صاحب الجلالة كان محوري على الشباب

بالفيديو..الملك محمد السادس :يجب أن نفــتح أمام الشباب باب الثقة والأمل في المستقبل بعد ارتفاع نسبة البطالة | قنوات أخرى

بالفيديو..الملك محمد السادس :يجب أن نفــتح أمام الشباب باب الثقة والأمل في المستقبل بعد ارتفاع نسبة البطالة

حصـــري و بالفيديو..النزال الكامل لأبو زعيـتـر بطنجة من زاوية أخــرى | خارج البلاطو

حصـــري و بالفيديو..النزال الكامل لأبو زعيـتـر بطنجة من زاوية أخــرى

نــداء جد مؤثر على لسان ابنة أخ الحاجة الحمداوية أيام قبل عيد الأضحــى | حالة خاصة

نــداء جد مؤثر على لسان ابنة أخ الحاجة الحمداوية أيام قبل عيد الأضحــى

﻿

آخر المستجدات

رسميا..هذا ما سيتفيد منه المجندون بالخدمة العسكرية الإجبارية بالمغرب | بوليتيك
منذ 12 دقيقة

رسميا..هذا ما سيتفيد منه المجندون بالخدمة العسكرية الإجبارية بالمغرب

عاجل ورسميا..هذه هي مدة الخدمة العسكرية الإجبارية بالمغرب وأعمار الفئة المستهدفة | بوليتيك

عاجل ورسميا..هذه هي مدة الخدمة العسكرية الإجبارية بالمغرب وأعمار الفئة المستهدفة

عاجل وهام المغاربة..هذه هي التفاصيل الرسمية والكاملة والشروط الخاصة بالخدمة العسكرية..السجن والغرامة بالنسبة للممتنعين..وها شحال | بوليتيك

عاجل وهام المغاربة..هذه هي التفاصيل الرسمية والكاملة والشروط الخاصة بالخدمة العسكرية..السجن

تاج الدين الحسيني: لا يجب إغفال وتناسي التوجيهات الملكية التي تهتم بفئة الشباب والذي توجد به نسبة كبيرة تعاني من البطالة | بوليتيك

تاج الدين الحسيني: لا يجب إغفال وتناسي التوجيهات الملكية التي تهتم بفئة الشباب والذي توجد به نسبة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.