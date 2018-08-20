دول آسيوية تنضم للمغرب بإعلان الأربعاء أول أيام الأضحى ﻿

انضمت إندونيسيا وماليزيا وسلطنة بروناي وسنغافورة واليابان إلى المغرب بإعلان الأربعاء أول أيام عيد الأضحى، وفقا للجنة رؤية الهلال في طوكيو.

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انضمت إندونيسيا وماليزيا وسلطنة بروناي وسنغافورة واليابان إلى المغرب بإعلان الأربعاء أول أيام عيد الأضحى، وفقا للجنة رؤية الهلال في طوكيو.

وكتبت دولة اليابان عبر حسابها الرسمي بـ ''تويتر'' : ''بعد غد الأربعاء 22 غشت، سيكون أول أيام عيد الأضحى المبارك في كل من إندونيسيا وماليزيا وسلطنة بروناي وسنغافورة واليابان، وستقام صلاة العيد في العاصمة طوكيو بتمام الساعة الثامنة صباحا''.

يشار أن المغرب قد أعلن يوم الأحد الماضي، أن الأول من شهر ذي الحجة للعام 1439 الهجري هو يوم الاثنين 13 غشت، وبذلك يكون عيد الأضحى المبارك هو يوم الأربعاء 22 غشت 2018، خلافا لما أعلنته السعودية ودول عربية أخرى، أن عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الثلاثاء 21غشت.