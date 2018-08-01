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المجلس الوزاري يستعرض التوجهات العامة لسياسة الدولة في مجال اللاتمركز الإداري أمام الملك محمد السادس

بتاريــخ : 20 غشت 2018 / 22:49 المجلس الوزاري يستعرض التوجهات العامة لسياسة الدولة في مجال اللاتمركز الإداري أمام الملك محمد السادس | بوليتيك
المجلس الوزاري يستعرض التوجهات العامة لسياسة الدولة في مجال اللاتمركز الإداري أمام الملك محمد السادس
ترأس الملك محمد السادس، يومه الإثنين 8 ذي الحجة 1439 هـ، الموافق 20 غشت 2018م، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، تمت خلاله، المصادقة على مجموعة من النصوص القانونية، ذات البعد الاستراتيجي، وعلى عدد

شوف تيفي:

ترأس الملك محمد السادس، يومه الإثنين 8 ذي الحجة 1439 هـ، الموافق 20 غشت 2018م، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، تمت خلاله، المصادقة على مجموعة من النصوص القانونية، ذات البعد الاستراتيجي، وعلى عدد من الاتفاقيات الدولية.

وينعقد هذا المجلس الوزاري، وفق بلاغ للأمانة العامة للحكامة، في سياق خطاب العرش الأخير، الذي حدد فيه الملك القضايا ذات الأولوية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، ودعا فيه إلى مزيد من التعبئة والروح الوطنية والثقة بين الفاعلين، قصد التجاوب المستمر مع مطالب وحاجيات المواطنين، بل واستباقها بتقديم أجوبة محلية وفعالة.

وأضاف البلاغ أن رئيس الحكومة ووزير الداخلية قدما عرضا حول التوجهات العامة لسياسة الدولة في مجال اللاتمركز الإداري، وترتكز سياسة الدولة في مجال اللاتمركز على أربعة محاور رئيسية :
أولا : اعتماد الجهة كمستوى ترابي مناسب لهذه السياسة، ووالي الجهة كممثل للسلطة المركزية على مستوى الجهة، بما يضمن تنشيط عمل المصالح الترابية للقطاعات الوزارية، والتنسيق والالتقائية والمتابعة وتنفيذ المشاريع العمومية المبرمجة على مستوى الجهة.
ثانيا : الارتقاء بالمصالح اللاممركزة إلى محاور أساسي على المستوى المحلي، وذلك من خلال تمكين ممثليها، بالجهة، من السلطات التقريرية اللازمة.
ثالثا : مواكبة الجهوية المتقدمة بمجموعة من التدابير، تروم تقديم الدعم للجماعات الترابية وتقوية قدراتها، في إطار من الشراكة والتعاقد مع مختلف الفاعلين الجهويين، وكذا بتتبع تنفيذ المشاريع الهيكلية على المستوى الجهوي.

رابعا : تكريس قواعد الحكامة الجيدة في قيادة مسلسل اللاتمركز الإداري، من خلال وضع مخططات مرجعية في مجال تحديد الاختصاصات والوسائل التي سيتم نقلها للمصالح اللاممركزة للقطاعات الوزارية، والالتزامات المترتبة عن ذلك؛ وكذا وضع آليات لقيادة وتنسيق ومتابعة وتقييم تطبيق هذا الورش الهيكلي.

وفي هذا الإطار، يضيف البلاغ، دعا الملك، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، في أقرب الآجال، لنقل مجموعة أولى من الصلاحيات والوسائل، من المركز إلى المصالح اللاممركزة، وتجاوز التحفظ غير المبرر، من قبل بعض الإدارات المركزية في هذا الشأن.

ونظرا للأهمية الاستراتيجية التي يتبوأها قطاع التربية والتكوين، وارتباطها بمستقبل الأجيال الصاعدة، وتجسيدا للعناية الفائقة التي يخص بها الملك، إصلاح هذا القطاع المصيري، وحرصه القوي على توفير الظروف الملائمة لإنجاحه، فقد صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون -إطار يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

 

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شوف تيفي المغرب المجلس الوزاري التوجهات العامة سياسة الدولة مجال اللاتمركز الإداري أمام الملك محمد السادس

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