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الملك محمد السادس يدعو الإدارة العمومية إلى التحلي بروح المواطنة و مساعدة الشباب

بتاريــخ : 20 غشت 2018 / 22:35 الملك محمد السادس يدعو الإدارة العمومية إلى التحلي بروح المواطنة و مساعدة الشباب | بوليتيك
الملك محمد السادس يدعو الإدارة العمومية إلى التحلي بروح المواطنة و مساعدة الشباب
دعا الملك محمد السادس، في خطابه بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، اليوم الإثنين 20 غشت، إلى وضع آليات عملية كفيلة بإحداث نقلة في تحفيز الشباب على خلق مقاولات صغرى ومتوسطة ''

شوف تيفي:

دعا الملك محمد السادس، في خطابه بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، اليوم الإثنين 20 غشت، إلى وضع آليات عملية كفيلة بإحداث نقلة في تحفيز الشباب على خلق مقاولات صغرى ومتوسطة ''

كما دعا الإدارة العمومية ''بأداء ما بذمتها للمقاولات المتوسطة والمقاولات الصغرى'' وأضاف أن على الإدارة العمومية أن تقدم نموذجا للشباب في التحلي بالمواطنة والمسؤولية.

وفي ذات الخطاب، نوه الملك محمد السادس بالجهود المبذولة من طرف مجلس الأمن الدولي، مسجلا ارتياح المغرب بالخطوات المتقدمة التي تعرفها قضيتنا الوطنية، وقال الملك ''نشكر القادة الأفارقة الأشقاء الذين تجاوبوا مع مجلس الأمن الدولي''.

 

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شوف تيفي المغرب الملك محمد السادس الإدارة العمومية التحلي روح المواطنة الوضع المتقدم قضية الصحراء المغربية

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