هــــؤلاء هــم السُــفراء والعمال بالإدارة العمومية وبالإدارة الترابية والمركزية الجُـــدد الذين عينهم الملك اليـــوم ﻿

طبـــقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية، تفضل الملك محمد السادس بتعيين عدد من الولاة والعمال بالإدارة الترابية والمركزية.

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طبـــقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية، تفضل الملك محمد السادس بتعيين عدد من الولاة والعمال بالإدارة الترابية والمركزية.

وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، تفضل الملك بتعيين مجموعة من السفراء. ويتعلق الأمر بكل من :

- يوسف العمراني ، سفيرا بجنوب إفريقيا -



السيدة زهور العلوي ، سفيرة لجلالة الملك بألمانيا

- حسن أبو أيوب ، سفيرا الملك برومانيا

- رجاء ناجي مكاوي ، سفيرة الملك لدى الفاتيكان

- سمير الظهر ، مندوبا دائما للمغرب لدى منظمة اليونيسكو

- محمد علي الأزرق ، سفيرا للملك بتركيا

- محمد ستري ، سفيرا للملك بقطر

- خالد الناصري ، سفيرا للملك بالأردن

- يوسف بلا ، سفيرا للملك بإيطاليا

- لطفي بوشعرة ، سفيرا للملك بروسيا

- عز الدين فرحان ، سفيرا للملك بالنمسا

- ياسر فارس ، سفيرا للملك بالأرجنتين

- أمين الشودري ، سفير الملك بالبيرو

- جمال شعيبي ، سفيرا للملك بالفيتنام

وباقتراح من رئيس الحكومة :

- وبمبادرة من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عين لبنى طريشة مديرة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل .

- وبمبادرة من وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، تفضل بتعيين عبد اللطيف برداش، مديرا للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.