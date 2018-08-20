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بالصور.. أضاحي العيد برحبة تطوان مريضة وغير مرقمة

بتاريــخ : 20 غشت 2018 / 22:21 بالصور.. أضاحي العيد برحبة تطوان مريضة وغير مرقمة | مجتمع
بالصور.. أضاحي العيد برحبة تطوان مريضة وغير مرقمة
توصلت ''شوف تيفي'' يومه الاثنين، بمجموعة من الصور التي تم التقاطها من داخل رحبة ''تطوان'' والتي قيل إنها تؤكد إصابة أضاحي العيد ببعض الأمراض، بالإضافة إلى عدم توفرها على الترقيم الصادر عن وزارة

''شوف تيفي''

توصلت ''شوف تيفي'' يومه الاثنين، بمجموعة من الصور التي تم التقاطها من داخل رحبة ''تطوان'' والتي قيل إنها تؤكد إصابة أضاحي العيد ببعض الأمراض، بالإضافة إلى عدم توفرها على الترقيم الصادر عن وزارة الفلاحة والصيد البحري.

وأوضح مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن تواجد هذه الأضاحي المريضة، يطرح العديد من التساؤلات، حول المراقبة البيطرية التي خضعت لها هذه الأضاحي قبل السماح بوضعها بالأسواق و ''الرحبات''.

وأبرز المصدر ذاته أن المثير هو عدم توفر عدد كبير من رؤوس الأغنام على الترقيم، وهو ما يستدعي تدخل الجهات المسؤولة حتى لا يتم بيعها للمواطنين تجنبا لوقوع حالات تعفن اللحوم كما وقع خلال السنوات الماضية.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي أضاحي العيد وزارة الفلاحة المعتمدة الأضاحي

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