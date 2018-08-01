رسميـــا : الملك يصـــادق على قانون الخدمة العسكرية خلال أشغال المجلس الوزاري ﻿

صــادق المجلس الوزاري على مشروع قانون يتعلق بالخدمة العسكرية ويقر هذا المشروع، الذي تم إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية ، مبدإ إلزام المواطنات والمواطنين البالغين من 19 إلى 25 سنة، بأداء الخدمة

شوف تيفي

صــادق المجلس الوزاري على مشروع قانون يتعلق بالخدمة العسكرية ويقر هذا المشروع، الذي تم إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية ، مبدإ إلزام المواطنات والمواطنين البالغين من 19 إلى 25 سنة، بأداء الخدمة العسكرية خلال مدة محددة في إثنى عشر شهرا.

كما يحدد الحالات التي يتم بمقتضاها الإعفاء من الخدمة العسكرية، والإجراءات المترتبة عن انتفاء أسباب الإعفاء، حتى بلوغ 40 سنة،ويحدد المشروع أيضا واجبات الأشخاص المجندين، خلال مدة الخدمة العسكرية، وكذا الحقوق والضمانات المخولة لهم، على غرار أفراد القوات المسلحة الملكية.

ويهدف تطبيق الخدمة العسكرية إلى إذكاء روح الوطنية لدى الشباب، في إطار التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة، كما يفتح أمامهم فرص الاندماج في الحياة المهنية والاجتماعية، وخاصة أولئك الذين يبرزون مؤهلاتهم ويتحلون بروح الوطنية والانضباط، لاسيما من خلال الانخراط في مختلف القوات العسكرية والأمنية.