الملك يدعــو الإدارات العمومية والمجالس المنتخبة إلى دعم الــشباب ﻿

دعا الملك محمد السادس، الحكومة والفاعلين إلى القيام بمراجعة شاملة في العديد من المجالات ولاسيما تلك التي تتعلق بمراكز تكوين وتأهيل الشباب، على اعتبار '' الشباب ثورة حقيقية''.

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دعا الملك محمد السادس، الحكومة والفاعلين إلى القيام بمراجعة شاملة في العديد من المجالات ولاسيما تلك التي تتعلق بمراكز تكوين وتأهيل الشباب، على اعتبار '' الشباب ثورة حقيقية''.

وطالــب الملك مساء يومه الاثنين، بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لثورة الملك والشعب، الإدارات العمومية والمجالس المنتخبة بتراب المملكة بتحفيز و خلق المقاولات الصغرى والكبرى ومساعدتها في توفير الدعم لها ، وتمكين الشباب من الانخراط في الحياة السياسية والاقتصادية ، مشيرا إلى ''الأرقام الأكثر قساوة في المجال الحضاري'' والمتعلقة بتزايد مؤشر البطالة لفئة الشباب.

كما دعـــا الملك الــى إعطاء الأسبقية للتخصصات التي توفر الشغل للشباب، ومواكبتهم بمجموعة من التدابير التي تضمن لهم مستقبلهم على أرض وطنهم دون اللجوء إلى الهجرة.