عاجل..الملك محمد السادس: لهذه الأسباب يُــهاجر الشباب المغاربة إلى الخــارج ﻿

قال الملك محمد السادس، قبل قليل من يومه الاثنين، ''إن العديد من الشباب وخاصة من حاملي الشهادات العليا العلمية والتقنية، يفكرون في الهجرة إلى الخارج ليس فقط بسبب التحفيزات المغرية هناك،

''شوف تيفي''

قال الملك محمد السادس، قبل قليل من يومه الاثنين، ''إن العديد من الشباب وخاصة من حاملي الشهادات العليا العلمية والتقنية، يفكرون في الهجرة إلى الخارج ليس فقط بسبب التحفيزات المغرية هناك، بل لأنهم لا يجدون في بلدهم المناخ والشروط الملائمة للاشتغال والتلقي المهني والابتكار والبحث العلمي، وهي عموما نفس الأسباب التي تدفع عددا من الطلبة في الخارج إلى عدم العودة إلى العمل في وطنهم بعد استكمال دراستهم.

وطالب الملك خلال إلقائه خطاب الذكرى الخامسة والستين لثورة الملك والشعب، بضرورة الانكباب بكل جدية ومسوؤلية على هذه المسألة من أجل توفير الظروف المناسبة لتحفيز هذه الكفاءات على الاستقرار والعمل للمغرب.

ودعا الملك الحكومة إلى اتخاذ مجموعة من التدابير التي تهدف على الخصوص إلى القيام بمراجعة برامج الدعم العمومي حتى تستجيب لتطلعات الشباب، مؤكدا على أنه قرر تنظيم لقاء وطني للتشغيل والتكوين قبل نهاية السنة لوضع خارطة للنهوض بقطاع الشتغيل.