 عاجل..الملك محمد السادس: لهذه الأسباب يُــهاجر الشباب المغاربة إلى الخــارج ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

رسميـــا : الملك يصـــادق على قانون الخدمة العسكرية خلال أشغال المجلس الوزاري | بوليتيك

رسميـــا : الملك يصـــادق على قانون الخدمة العسكرية خلال أشغال المجلس الوزاري

النــص الكامل لخطاب الملك بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لثورة الملك والشعب | بوليتيك

النــص الكامل لخطاب الملك بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لثورة الملك والشعب

الملك يدعــو الإدارات العمومية والمجالس المنتخبة إلى دعم الــشباب | بوليتيك

الملك يدعــو الإدارات العمومية والمجالس المنتخبة إلى دعم الــشباب

عاجل..الملك محمد السادس: لهذه الأسباب يُــهاجر الشباب المغاربة إلى الخــارج | بوليتيك

عاجل..الملك محمد السادس: لهذه الأسباب يُــهاجر الشباب المغاربة إلى الخــارج

عــاجل: الملك ينصف الشباب المغاربة خلال خطاب ثورة الملك و الشــعب | بوليتيك

عــاجل: الملك ينصف الشباب المغاربة خلال خطاب ثورة الملك و الشــعب

الملك يُعيــن كريم قسي لحلو واليا على جهة مراكش آسفي | بوليتيك

الملك يُعيــن ''كريم قسي لحلو'' واليا على جهة مراكش آسفي

وزارة الصحة تتخذ إجراءات صارمة فيما يخص المساعدة على الإنجاب | بوليتيك

وزارة الصحة تتخذ إجراءات صارمة فيما يخص المساعدة على الإنجاب

توقيف شخصين متلبسين بترويج مخدر السيلسيون بأكادير | حوادث و حقوق

توقيف شخصين متلبسين بترويج مخدر ''السيلسيون'' بأكادير

عـــاجل:الملك يترأس بالرباط مجلسا للوزراء | بوليتيك

عـــاجل:الملك يترأس بالرباط مجلسا للوزراء

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

عاجل..الملك محمد السادس: لهذه الأسباب يُــهاجر الشباب المغاربة إلى الخــارج

بتاريــخ : 20 غشت 2018 / 21:55 عاجل..الملك محمد السادس: لهذه الأسباب يُــهاجر الشباب المغاربة إلى الخــارج | بوليتيك
عاجل..الملك محمد السادس: لهذه الأسباب يُــهاجر الشباب المغاربة إلى الخــارج
قال الملك محمد السادس، قبل قليل من يومه الاثنين، ''إن العديد من الشباب وخاصة من حاملي الشهادات العليا العلمية والتقنية، يفكرون في الهجرة إلى الخارج ليس فقط بسبب التحفيزات المغرية هناك،

''شوف تيفي''

قال الملك محمد السادس، قبل قليل من يومه الاثنين، ''إن العديد من الشباب وخاصة من حاملي الشهادات العليا العلمية والتقنية، يفكرون في الهجرة إلى الخارج ليس فقط بسبب التحفيزات المغرية هناك، بل لأنهم لا يجدون في بلدهم المناخ والشروط الملائمة للاشتغال والتلقي المهني والابتكار والبحث العلمي، وهي عموما نفس الأسباب التي تدفع عددا من الطلبة في الخارج إلى عدم العودة إلى العمل في وطنهم بعد استكمال دراستهم.

وطالب الملك خلال إلقائه خطاب الذكرى الخامسة والستين لثورة الملك والشعب، بضرورة الانكباب بكل جدية ومسوؤلية على هذه المسألة من أجل توفير الظروف المناسبة لتحفيز هذه الكفاءات على الاستقرار والعمل للمغرب.

ودعا الملك الحكومة إلى اتخاذ مجموعة من التدابير التي تهدف على الخصوص إلى القيام بمراجعة برامج الدعم العمومي حتى تستجيب لتطلعات الشباب، مؤكدا على أنه قرر تنظيم لقاء وطني للتشغيل والتكوين قبل نهاية السنة لوضع خارطة للنهوض بقطاع الشتغيل.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الملك محمد السادس خطاب ثورة الملك والشعب الشباب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

رسميـــا : الملك يصـــادق على قانون الخدمة العسكرية خلال أشغال المجلس الوزاري | بوليتيك

رسميـــا : الملك يصـــادق على قانون الخدمة العسكرية خلال أشغال المجلس الوزاري

النــص الكامل لخطاب الملك بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لثورة الملك والشعب | بوليتيك

النــص الكامل لخطاب الملك بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لثورة الملك والشعب

الملك يدعــو الإدارات العمومية والمجالس المنتخبة إلى دعم الــشباب | بوليتيك

الملك يدعــو الإدارات العمومية والمجالس المنتخبة إلى دعم الــشباب

عــاجل: الملك ينصف الشباب المغاربة خلال خطاب ثورة الملك و الشــعب | بوليتيك

عــاجل: الملك ينصف الشباب المغاربة خلال خطاب ثورة الملك و الشــعب

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

حصـــري و بالفيديو..النزال الكامل لأبو زعيـتـر بطنجة من زاوية أخــرى | خارج البلاطو
منذ 11 دقيقة

حصـــري و بالفيديو..النزال الكامل لأبو زعيـتـر بطنجة من زاوية أخــرى

نــداء جد مؤثر على لسان ابنة أخ الحاجة الحمداوية أيام قبل عيد الأضحــى | حالة خاصة

نــداء جد مؤثر على لسان ابنة أخ الحاجة الحمداوية أيام قبل عيد الأضحــى

طــريف و بكل جرأة شاب مغربي ضد التجنيد العسكري الاجباري | بــووز

طــريف و بكل جرأة شاب مغربي ضد التجنيد العسكري الاجباري

كــواليس انطلاق فعاليات منتدى الشباب بالرحامنة | خارج البلاطو

كــواليس انطلاق فعاليات منتدى الشباب بالرحامنة

﻿

آخر المستجدات

رسميـــا : الملك يصـــادق على قانون الخدمة العسكرية خلال أشغال المجلس الوزاري | بوليتيك
منذ 6 دقائق

رسميـــا : الملك يصـــادق على قانون الخدمة العسكرية خلال أشغال المجلس الوزاري

النــص الكامل لخطاب الملك بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لثورة الملك والشعب | بوليتيك

النــص الكامل لخطاب الملك بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لثورة الملك والشعب

الملك يدعــو الإدارات العمومية والمجالس المنتخبة إلى دعم الــشباب | بوليتيك

الملك يدعــو الإدارات العمومية والمجالس المنتخبة إلى دعم الــشباب

عاجل..الملك محمد السادس: لهذه الأسباب يُــهاجر الشباب المغاربة إلى الخــارج | بوليتيك

عاجل..الملك محمد السادس: لهذه الأسباب يُــهاجر الشباب المغاربة إلى الخــارج

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.