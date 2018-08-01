عــاجل: الملك ينصف الشباب المغاربة خلال خطاب ثورة الملك و الشــعب ﻿

أكد الملك محمد السادس مساء يومه الاثنين، بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لثورة الملك والشعب على ضرورة وضع قضايا الشباب في صلب اهتمامات الحكومة.

شــوف تيفي:

أكد الملك محمد السادس مساء يومه الاثنين، بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لثورة الملك والشعب على ضرورة وضع قضايا الشباب في صلب اهتمامات الحكومة.

و أعاد الملك خلال الخطاب الذي وجهه للأمة، التأكيد على بناء المغرب الحديث وإعطاء الشباب المكانة التي يستحقونها وكذا تمكينهم من الفرص و المؤهلات اللازمة لذلك مع فتح باب الثقة و العمل في المستقبل.

و أشار الملك محمد السادس في خطابه على العمل على تخفيض البطالة في أوساط الشباب التي تبقى مرتفعة مؤكدا أن النتائج المحققة تبقى دون طموحنا في هذا المجال،لذا يجب استعجال إشكالية تشغيل الشباب.