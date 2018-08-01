الملك يُعيــن ''كريم قسي لحلو'' واليا على جهة مراكش آسفي ﻿

ولد ''كريم قسي لحلو'' الذي عينه الملك محمد السادس يومه الاثنين 20 غشت الجاري، واليا على جهة مراكش أسفي، بإقليم الخميسات بتاريخ 02 يوليوز 1968، وهو حاصل على دبلوم مهندس دولة من المدرسة الوطنية العليا

شوف تيفي

ولد ''كريم قسي لحلو'' الذي عينه الملك محمد السادس يومه الاثنين 20 غشت الجاري، واليا على جهة مراكش أسفي، بإقليم الخميسات بتاريخ 02 يوليوز 1968، وهو حاصل على دبلوم مهندس دولة من المدرسة الوطنية العليا للميكانيك والميكروتكنيك ببزونسون بفرنسا.

وبدأ كريم قسي لحلو مساره المهني كمهندس دولة بوزارة الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن، مكلفا بالاستثمارات الصناعية سنة 1995، قبل أن يعين بتاريخ 27 ماي 2002، مديرا للمركز الجهوي للاستثمار لجهة سوس-ماسة درعة.

وقد حظي'' كريم قسي لحلو''، بثقة الملك محمد السادس فعينه عاملا على إقليم إفران بتاريخ 03 أكتوبر 2006، ثم عاملا ملحقا بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية، حيث كلف بمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لرجال السلطة بتاريخ 10نونبر 2010. و كريم قسي لحلو متزوج وأب لثلاثة أبناء