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وزارة الصحة تتخذ إجراءات صارمة فيما يخص المساعدة على الإنجاب | بوليتيك

وزارة الصحة تتخذ إجراءات صارمة فيما يخص المساعدة على الإنجاب

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وزارة الصحة تتخذ إجراءات صارمة فيما يخص المساعدة على الإنجاب

بتاريــخ : 20 غشت 2018 / 21:33 وزارة الصحة تتخذ إجراءات صارمة فيما يخص المساعدة على الإنجاب | بوليتيك
وزارة الصحة تتخذ إجراءات صارمة فيما يخص المساعدة على الإنجاب
من المنتظر أن تشرع وزارة الصحة، شهر شتنبر القادم، في إخضاع المراكز والوحدات في مجال المساعدة الطبية على الإنجاب، لإجبارية الحصول على اعتماد مسبق من الإدارة،

شوف تيفي

من المنتظر أن تشرع وزارة الصحة، شهر شتنبر القادم، في إخضاع المراكز والوحدات في مجال المساعدة الطبية على الإنجاب، لإجبارية الحصول على اعتماد مسبق من الإدارة، وتشترط كذلك على الأطباء والصيادلة المتخصصين المسموح لهم بممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، الحصول على اعتماد مسبق أيضا قبل مزاولة العمل في هذا النوع من التطبيب.

بالإضافة إلى إخضاع مراكز ووحدات المساعدة الطبية على الإنجاب لعمليات تفتيش دورية، وفق ما أوردته يومية الأحداث المغربية الصادرة غدا الثلاثاء، وذلك للتحقق من مدى احترامها لأحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية التي ستصدر لتطبيقه، مع التنصيص على العقوبات التي ستطال المخالفين لهذه الأحكام.

وتعمل وزارة الصحة حاليا، تضيف اليومية بشراكة مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على التغطية الصحية استجابة للمعاناة التي يشكو منها الزوجان في وضعية ضعف الخصوبة في المجتمع المغربي، في ظل الكلفة المرتفعة للعلاجات والتشخيص، مع حث شركات الأدوية على تقديم ملفاتها لتشمل الأدوية المتعلقة بالخصوبة في قائمة الأدوية القابلة للسداد.

 

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شوف تيفي المغرب وزارة الصحة إجراءات صارمة المساعدة الإنجاب

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