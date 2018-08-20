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توقيف شخصين متلبسين بترويج مخدر ''السيلسيون'' بأكادير

بتاريــخ : 20 غشت 2018 / 21:29 توقيف شخصين متلبسين بترويج مخدر السيلسيون بأكادير | حوادث و حقوق
توقيف شخصين متلبسين بترويج مخدر ''السيلسيون'' بأكادير
تمكنت الفرقة المتنقلة للدراجين التابعة لمنطقة أمن أكادير، اليوم الإثنين 20 غشت، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 20 و22 سنة، للاشتباه في تورطهما في الاتجار بالمخدرات.

شوف تيفي:أكادير

تمكنت الفرقة المتنقلة للدراجين التابعة لمنطقة أمن أكادير، اليوم الإثنين 20 غشت، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 20 و22 سنة، للاشتباه في تورطهما في الاتجار بالمخدرات.

وجرى إيقاف المشتبه بهما، وهما عديمي السوابق القضائية، في عملية أمنية، حيث أسفرت عملية التفتيش التي أخضعا لها عن حجز 200 عبوة من مادة اللصاق، كانا يعملان على ترويجها، بالإضافة إلى مبالغ مالية متحصلة من نشاطهما غير المشروع ودراجة نارية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه بهما تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

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شوف تيفي المغرب أكادير توقيف شخصان ترويج المخدرات متلبسان

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