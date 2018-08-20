 الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تطالب بالكشف عن مصير 8 مليار سنتيم المرصودة لحماية الصبار من ''الحشرة القرمزية'' وتلوح بمتابعة وزارة الفلاحة قضائيا ﻿
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الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تطالب بالكشف عن مصير 8 مليار سنتيم المرصودة لحماية الصبار من ''الحشرة القرمزية'' وتلوح بمتابعة وزارة الفلاحة قضائيا

بتاريــخ : 20 غشت 2018 / 20:42 الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تطالب بالكشف عن مصير 8 مليار سنتيم المرصودة لحماية الصبار من الحشرة القرمزية وتلوح بمتابعة وزارة الفلاحة قضائيا | مجتمع
الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تطالب بالكشف عن مصير 8 مليار سنتيم المرصودة لحماية الصبار من ''الحشرة القرمزية'' وتلوح بمتابعة وزارة الفلاحة قضائيا
طلبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان من المجلس الأعلى للحسابات بالكشف عن مصير 80 مليون درهم (8 مليار سنتيم) التي رصدتها وزارة الفلاحة في وقت سابق لحماية محاصيل الصبار ووقف انتشار الحشرة

شوف تيفي:أكادير

طلبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان من المجلس الأعلى للحسابات بالكشف عن مصير 80 مليون درهم (8 مليار سنتيم) التي رصدتها وزارة الفلاحة في وقت سابق لحماية محاصيل الصبار ووقف انتشار الحشرة القرمزية.

وأكدت في بلاغ تتوفر ''شوف تيفي'' على نسخة منه، عن استعدادها لرفع دعوة قضائية ضد وزارة الفلاحة للمطالبة بجبر الضرر الجماعي للفلاحين وكذا من أجل فتح تحقيق حول مصير كل الأموال التي كانت مرصودة لحماية نبات الصبار من هذه الحشرة الخطيرة.

ويأتي هذا بعد الأضرار الجسيمة التي لحقت بنبات الصبار جراء اجتياح هذه الحشرة لهكتارات من محاصيل الصبار بدوار ''أفيول'' بجماعة ''صبويا'' التابعة لإقليم سيدي إفني المعروفة بجودة الإنتاج، والتي اكتشفت فيه الحشرة مع بداية مطلع شهر يوليوز الماضي.

وسجلت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان استياءها العام نتيجة انتشار الحشرة القرمزية وانتقالها لمنطقة ''تاركا وساي'' ، وأرجعت ذلك إلى كون هذا الاجتياح عمل مدبر ومتعمد من أحد المجرمين الذي نقل نبتة مصابة بالحشرة إلى مناطق أخرى سليمة .

و أضافت الرابطة في ذات البلاغ، أنه ''وبعد سلسلة من اللقاءات التواصلية تحت إشراف رئيس الرابطة المغربية للمواطنة إدريس السدراوي والتتبع الميداني لعضو المكتب التنفيذي الحسين شهيب ، فقد تأكد بشكل ملموس أن المنطقة معرضة لتهديد حقيقي و جدي، مع ما للأمر من علاقة مباشرة بمستوى عيش المواطنين و المواطنات وعلى السلم الاجتماعي و الاستقرار الشيئ الذي يجعلنا نحذر من كون جهات مخربة تعمل بالتوازي للعمل على انتشار الحشرة بالمنطقة''.

و جددت الرابطة تضامنها اللامشروط مع فلاحي المنطقة أمام هذه الكارثة الطبيعية ، كما دعت المديرية الجهوية للمكتب الوطني للصحة والسلامة الغذائية إلى تأمين وسائل الوقاية والتعجيل بطمر أكياس الصبار المصاب بالحشرة القرمزية للحيلولة دون انتشار الداء إلى الصبار السليم.

ودعت الهيئة الحقوقية، وزارة الفلاحة والصيد البحري والمدير العام للمكتب الوطني للصحة والسلامة الغذائية وكافة الإدارات المعنية بتوفير كافة الإمكانات اللوجيستيكية والتقنية للفرق العاملة ميدانيا من أجل أداء مهامهم على أحسن وجه.

وطالبت الرابطة من المجالس المنتخبة والسلطات المحلية بالمنطقة التعجيل ببناء سياج وقائي للمنطقة المصابة وإعلانها منطقة محظورة مع توفير عدد كاف من الحراس، داعية ''إدارة المياه والغابات ومحاربة التصحر بالتدخل العاجل لمحاربة الخنزير البري المتواجد بالمنطقة حتى لا يساهم في نقل الفيروس للحقول المجاورة''.

وأدانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ما أسمته الغياب التام لوزارة الصحة من أجل القيام بدورها في المراقبة والتتبع، مبرزة أن هذا الغياب هو من ترك المجال لترويج مجموعة من الإشاعات التي تؤثر على تسويق منتوج الصبار على الصعيد الوطني.

وفي ختام بلاغها دعت الحكومة المغربية للتدخل العاجل والفعال لوقف مخاطر الحشرة القرمزية وإحصاء الخسائر لتعويض الفلاحين المتضررين من انتشار هذه الحشرة بمحاصيلهم.

يشار أن إقليم سيدي إفني يحتل الرتبة الأولى على الصعيد الوطني من حيث إنتاج فاكهة ''الكرموس'' أو الهندية وذلك بتوفره على مزروعات الصبار التي تفوق مساحتها الإجمالية 80 ألف هكتار ويعتمد أهل المنطقة على منتوج هذه النبتة بشكل كبير إذ يعد مورد رزقهم الوحيد، غير أن انتشار الحشرة القرمزية بمناطق ''أيت بعمران'' أضر كثيرا بمردودية هذه النبتة وكبد الفلاحين وأهالي المنطقة خسائر جد فادحة مسجلا بذلك تراجعا مهولا في إنتاجية هذا الصيف.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب سيدي إفني الرابطة المغربية المواطنة وحقوق الإنسان الكشف عن مصير 8 مليار الحشرة القرمزية تلوح متابعة قضائية وزارة الفلاحة

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