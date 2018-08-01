بعد قرار الملك حذف وزارة الماء .. وزيرة 2 فرانك شرفات أفيلال خارج الحكومة ﻿

كما سبق و أشارت لذلك شوف تيفي،وافق الملك محمد السادس على اقتراح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بحذف كتابة الدولة المكلفة بالماء التي كانت تشرف عليها ''شرفات أفيلال''، لدى وزارة التجهيز والنقل

شوف تيفي

كما سبق و أشارت لذلك شوف تيفي،وافق الملك محمد السادس على اقتراح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بحذف كتابة الدولة المكلفة بالماء التي كانت تشرف عليها ''شرفات أفيلال''، لدى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء.

وذكر بلاغ للديوان الملكي أن الملك وافق على نقل وإدماج جميع صلاحيات كتابة الدولة المكلفة بالماء ضمن هياكل واختصاصات الوزارة مع العمل على مراجعة هيكلتها التنظيمية و بالتالي ستصبح أفيلال خارج الحكومة بعد حذف الوزارة التي كانت على رأســها .

كما أضاف البلاغ أن هذا القرار يهدف إلى تحسين حكامة الأوراش والمشاريع المتعلقة بالماء، والرفع من نجاعتها وفعاليتها، وتعزيز التناسق والتكامل بين مختلف الأجهزة والمؤسسات المعنية بالماء التابعة لهذه الوزارة، بما ينسجم مع العناية الخاصة التي يوليها الملك لهذا القطاع.

ويرى مراقبون أن حزب ''العدالة والتنمية'' تنكر لحزب بنعبد الله ، بعد اقتراح رئيس الحكومة خروج شرفات أفيلال من التشكيل الحكومي وبالتالي حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء لدى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء .