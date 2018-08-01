حرب طرق العيد...تخلف 7 ضحايا في حادث سير مفجع ضواحي الصويرة ﻿

مازالت حرب الطرق تحصد المزيد من الضحايا قبيل عيد الأضحى، وذلك بعد تسجيل حادثة سير جديدة زوال اليوم على مستوى الطريق الرابطة بين منطقة ''تمنار'' ومدينة الصويرة إثر اصطدام قوي بين سيارتين ودراجة نارية

شوف تيفي:أحمد الهلالي

مازالت حرب الطرق تحصد المزيد من الضحايا قبيل عيد الأضحى، وذلك بعد تسجيل حادثة سير جديدة زوال اليوم على مستوى الطريق الرابطة بين منطقة ''تمنار'' ومدينة الصويرة إثر اصطدام قوي بين سيارتين ودراجة نارية أودت بحياة سائق الدراجة، فيما أصيب 6 أشخاص آخرين بجروح بليغة نقلوا على إثرها للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

وحسب مصدر خاص لقناة ''شوف تيفي''، فالحادث ناجم عن السرعة المفرطة وعدم احترام قانون السير ما أدى لفقدان سائق إحدى السيارتين السيطرة على القيادة، ليصطدم في مشهد مروع بسيارة أخرى قادمة في الاتجاه المعاكس ودراجة نارية ما تسبب في وفاة سائقها على الفور فيما أصيب 6 أشخاص آخرين بجروح بليغة.

هذا ومباشرة بعد علمها بالحادث هرعت عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية ورجال الوقاية المدنية إلى عين المكان، وقامت بنقل جثة الهالك صوب مستودع الأموات في الوقت الذي وجه فيه الضحايا صوب المستعجلات التابعة للمستشفى الإقليمي بالصويرة لتلقي الإسعافات الأولية.

ومن جهتها حررت عناصر الدرك الملكي محضرا رسميا في الواقعة، وفتحت تحقيقا دقيقا لمعرفة ظروف وملابسات وقوع الحادث.