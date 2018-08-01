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مسار وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون في عالم المال والأعمال

بتاريــخ : 20 غشت 2018 / 19:39 مسار وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون في عالم المال والأعمال | بوليتيك
مسار وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون في عالم المال والأعمال
استقبل الملك محمد السادس اليوم الاثنين بالرباط، محمد بنشعبون وعينه وزيرا للاقتصاد والمالية لنتعرف عليه أكثر:

شوف تيفي

استقبل الملك محمد السادس اليوم الاثنين بالرباط، محمد بنشعبون وعينه وزيرا للاقتصاد والمالية لنتعرف عليه أكثر:

- ولد بنشعبون في 21 نونبر سنة 1961، وهو خريج المدرسة العليا الوطنية للاتصالات بباريس سنة 1984.

- بدأ مسيرته المهنية في شركة ''Alcatel Alstom'' في المغرب حيث تقلد منصب مدير استراتيجية التنمية والرقابة الإدارية، ثم مسؤولا عن الإدارة الصناعية ، والإشراف على خمسة مصانع يشتغل بها 800 مستخدم لمدة 10 سنوات.

- يعتبره العديد من رجال المال والأعمال، من كبار الخبراء الاقتصاديين حيث تم انتخابه رئيساً للفدرالية الدولية للبنوك الشعبية، كما اعتبره متتبعو مساره من بين الشخصيات المقربة من القصر والتي ترافق الملك خلال جولاته بالدول الإفريقية حيث رافق الملك خلال زياراته الرسمية إلى الصين الشعبية .

- في عام 1999 أصبح نائب مدير البنك الشعبي، وكان مسؤولا عن الخدمات العامة والتنمية.

- في سبتمبر 2003 ، تمت ترقيته لرئاسة الوكالة الوطنية لتنظيم الاتصالات (ANRT) وهو أيضًا خبير في صندوق النقد الدولي (IMF) ، وتم انتخابه رئيسًا لشبكة تنظيم الاتصالات (FRATEL) الناطقة بالفرنسية بين عامي 2005 و 2006.

- عيّنه الملك محمد السادس رئيساً تنفيذياً للبنك الشعبي المركزي المغربي في 2008.

- كما أنه يشغل منصب مدير اتحاد المصارف العربية والفرنسية ورئيس مجلس إدارة بنك الشعبي في المغرب، وهو أيضاً رئيس شركة المغرب للتأجير منذ عام 2010 ، ومدير Nexans Maroc4.

- يوم الاثنين 20 غشت 2018 ، تم تعيينه وزيرًا للاقتصاد والمالية.

 

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