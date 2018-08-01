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إنزكان:تدشين مركب ثقافي جديد

بتاريــخ : 20 غشت 2018 / 19:37 إنزكان:تدشين مركب ثقافي جديد | مجتمع
إنزكان:تدشين مركب ثقافي جديد
أشرف رئيس المجلس الجماعي لإنزكان''أحمد أدراق''، صباح اليوم الاثنين على وضع الحجر الأساس لبناء المركب الثقافي بحي الموظفين بإنزكان بغلاف مالي يفوق 10 ملايين درهم.

شوف تيفي

أشرف رئيس المجلس الجماعي لإنزكان''أحمد أدراق''، صباح اليوم الاثنين على وضع الحجر الأساس لبناء المركب الثقافي بحي الموظفين بإنزكان بغلاف مالي يفوق 10 ملايين درهم.

وجاء عبر الصفحة الرئيسية للمجلس الجماعي إنزكان بالفيسبوك، أن وضع الحجر الأساس لبناء المركب الثقافي، يأتي احتفاءً بالذكرى الخامسة والستين لثورة الملك والشعب، والذكرى الخامسة والخمسين لعيد الشباب المجيد لسنة 2018.

ومن المنتظر أن يساهم المركب في تعزيز التنمية الثقافية والتربوية والعلمية والرياضية للمدينة، حيث ستستغرق مدة بنائه 18 شهرا وفق ما حددته جماعة إنزكان

الحفل عرف حضور عامل عمالة إنزكان أيت ملول، ورئيس لجنة الشؤون الثقافية بمجلس جهة سوس ماسة، ورئيس مجلس عمالة إنزكان أيت ملول، ونواب رئيس جماعة إنزكان إلى جانب عدد من المنتخبين والشخصيات المدنية والعسكرية بالمدينة.

 

 

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شوف تيفي المغرب إنزكان مركب ثقافي أحمد أدراق

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