حجاج بيت الله الحرام ينفرون من عرفات إلى مزدلفة ﻿

بدأ حجاج بيت الله الحرام، بعد غروب شمس اليوم الاثنين، التاسع من شهر ذي الحجة، بالنفرة إلى مشعر الله الحرام مزدلفة، بعد أن من الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، وقضاء ركن الحج الأعظم.

''شوف تيفي''+'' و م ع''

بدأ حجاج بيت الله الحرام، بعد غروب شمس اليوم الاثنين، التاسع من شهر ذي الحجة، بالنفرة إلى مشعر الله الحرام مزدلفة، بعد أن من الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، وقضاء ركن الحج الأعظم.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون السعودي انسيابية في نفرة الحجيج من عرفات إلى مزدلفة، وسط انتشار كثيف من رجال المرور والأمن والحرس الوطني والكشافة لمساعدة الحجاج وتسهيل حركتهم.

وبدأت نفرة قوافل الحجيج من عرفات إلى مزدلفة باستخدام قطار المشاعر والحافلات، في حين سلك المشاة من الحجاج المسارات المخصصة لهم إلى مشعر الله الحرام مزدلفة.

ويؤدي ضيوف الرحمن عقب وصولهم إلى مزدلفة صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويلتقطون بعدها الجمار، ويبيتون هذه الليلة في مزدلفة، ثم يتوجهون إلى منى بعد صلاة فجر يوم غد، عيد الأضحى لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي. وتعد النفرة من عرفات إلى مزدلفة المرحلة الثالثة من مراحل تنقلات حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة لأداء مناسك حجهم. وكان حجاج بيت الله الحرام قضوا هذا اليوم على صعيد عرفات ملبين متوجهين إلى الله بقلوب خاشعة متضرعة أن يغفر ذنوبهم ويتقبل منهم حجهم وصالح أعمالهم. وأدوا صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا، واستمعوا إلى خطبة عرفة التي ألقاها في مسجد نمرة قبل الصلاة إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف حسين بن عبد العزيز آل الشيخ.