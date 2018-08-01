عاجل..الملك محمد السادس يصدر عفوه السامي على 522 شخصا بمناسبة عيد الشباب ﻿

بمناسبة عيد الشباب السعيد لسنة 2018 ، تفضل الملك محمد السادس، بإصدار عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم

''شوف تيفي''+''و م ع''

بمناسبة عيد الشباب السعيد لسنة 2018 ، تفضل الملك محمد السادس، بإصدار عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 522 شخصا.

وحسب نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص فإنه وبمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 2018 ميلادية تفضل الملك فأصدر أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 522 شخصا، وهم كالآتي:



المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 453 سجينا موزعين على النحو التالي:

- العفو مما تبقى من العقوبة السجنية لفائدة: 01 سجين واحد

- التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 449 سجينا

- تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة: 03 سجناء

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 69 شخصا موزعين على النحو التالي:

- العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة: 07 أشخاص

- العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة: 02 شخصين اثنين

- العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة: 01 شخص واحد

- العفو من الغرامة لفائدة: 59 شخصا

المجموع العام: 522