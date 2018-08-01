عاجل..هذا ما قرره الملك محمد السادس بخصوص كتابة الدولة المكلفة بالماء لدى وزارة التجهيز والنقل ﻿

وافق الملك محمد السادس، يومه الاثنين، على اقتراح رئيس الحكومة، بحذف كتابة الدولة المكلفة بالماء لدى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، ونقل وإدماج جميع صلاحياتها، ضمن هياكل واختصاصات هذه

''شوف تيفي'': و م ع

وافق الملك محمد السادس، يومه الاثنين، على اقتراح رئيس الحكومة، بحذف كتابة الدولة المكلفة بالماء لدى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، ونقل وإدماج جميع صلاحياتها، ضمن هياكل واختصاصات هذه الوزارة مع العمل على مراجعة هيكلتها التنظيمية.

وحسب ما كشفت عنه وكالة المغرب العربي للأنباء، فإن هذا القرار، يهدف إلى تحسين حكامة الأوراش والمشاريع المتعلقة بالماء، والرفع من نجاعتها وفعاليتها، وتعزيز التناسق والتكامل بين مختلف الأجهزة والمؤسسات المعنية بالماء التابعة لهذه الوزارة، بما ينسجم مع العناية الخاصة التي يوليها الملك لهذا القطاع.