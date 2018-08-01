 عاجل..هذا ما قرره الملك محمد السادس بخصوص كتابة الدولة المكلفة بالماء لدى وزارة التجهيز والنقل ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..هذا ما قرره الملك محمد السادس بخصوص كتابة الدولة المكلفة بالماء لدى وزارة التجهيز والنقل | بوليتيك

عاجل..هذا ما قرره الملك محمد السادس بخصوص كتابة الدولة المكلفة بالماء لدى وزارة التجهيز والنقل

عاجل..هذا ما قرره الملك محمد السادس بخصوص كتابة الدولة المكلفة بالماء لدى وزارة التجهيز والنقل | بوليتيك

عاجل..هذا ما قرره الملك محمد السادس بخصوص كتابة الدولة المكلفة بالماء لدى وزارة التجهيز والنقل

تسليم معدات وتجهيزات مقتناة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم جرادة | مجتمع

تسليم معدات وتجهيزات مقتناة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم جرادة

الإطاحة بأخطر عصابة متخصصة في تزوير تأشيرات العمرة والحج | مجتمع

الإطاحة بأخطر عصابة متخصصة في تزوير تأشيرات العمرة والحج

انفجار قنبلة شرق الجزائر يتسبب في مصرع طفلين وإصابة آخرين | دولي

انفجار قنبلة شرق الجزائر يتسبب في مصرع طفلين وإصابة آخرين

عدد المعتقلين في ملف خديجة ضحية الاغتصاب الجماعي والوشم بالفقيه بنصالح يصل لـ 10 | حوادث و حقوق

عدد المعتقلين في ملف ''خديجة'' ضحية الاغتصاب الجماعي والوشم بالفقيه بنصالح يصل لـ 10

أيام قبل العيد...شابة عشرينية تضع حدا لحياتها برمي نفسها داخل بئر باشتوكة أيت بها | حوادث و حقوق

أيام قبل العيد...شابة عشرينية تضع حدا لحياتها برمي نفسها داخل بئر باشتوكة أيت بها

الحكومة تفاجئ رجال ونساء التعليم باقتطاعات في الأجور وصلت إلى 2200 درهم هذا الشهر | مجتمع

الحكومة تفاجئ رجال ونساء التعليم باقتطاعات في الأجور وصلت إلى 2200 درهم هذا الشهر

التجنيد الإجباري‎ | كاريكاتير شوف تيفي

التجنيد الإجباري‎

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

عاجل..هذا ما قرره الملك محمد السادس بخصوص كتابة الدولة المكلفة بالماء لدى وزارة التجهيز والنقل

بتاريــخ : 20 غشت 2018 / 18:50 عاجل..هذا ما قرره الملك محمد السادس بخصوص كتابة الدولة المكلفة بالماء لدى وزارة التجهيز والنقل | بوليتيك
عاجل..هذا ما قرره الملك محمد السادس بخصوص كتابة الدولة المكلفة بالماء لدى وزارة التجهيز والنقل
وافق الملك محمد السادس، يومه الاثنين، على اقتراح رئيس الحكومة، بحذف كتابة الدولة المكلفة بالماء لدى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، ونقل وإدماج جميع صلاحياتها، ضمن هياكل واختصاصات هذه

''شوف تيفي'': و م ع

وافق الملك محمد السادس، يومه الاثنين، على اقتراح رئيس الحكومة، بحذف كتابة الدولة المكلفة بالماء لدى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، ونقل وإدماج جميع صلاحياتها، ضمن هياكل واختصاصات هذه الوزارة مع العمل على مراجعة هيكلتها التنظيمية.

وحسب ما كشفت عنه وكالة المغرب العربي للأنباء، فإن هذا القرار، يهدف إلى تحسين حكامة الأوراش والمشاريع المتعلقة بالماء، والرفع من نجاعتها وفعاليتها، وتعزيز التناسق والتكامل بين مختلف الأجهزة والمؤسسات المعنية بالماء التابعة لهذه الوزارة، بما ينسجم مع العناية الخاصة التي يوليها الملك لهذا القطاع.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الملك محمد السادس وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل..هذا ما قرره الملك محمد السادس بخصوص كتابة الدولة المكلفة بالماء لدى وزارة التجهيز والنقل | بوليتيك

عاجل..هذا ما قرره الملك محمد السادس بخصوص كتابة الدولة المكلفة بالماء لدى وزارة التجهيز والنقل

هــــام للمغاربة.. هــا شنو هــو التجنيد الإجباري .. والتاريخ ديالو .. والشروط ديـالو.. والنــاس المعفيين مــنو..(التفاصيل الكاملة) | بوليتيك

هــــام للمغاربة.. هــا شنو هــو التجنيد الإجباري .. والتاريخ ديالو .. والشروط ديـالو.. والنــاس المعفيين مــنو..(التفاصيل الكاملة)

مديرية الحموشي تطلق أكبر عملية استجابة لطلبات انتقال موظفيها على الصعيد الوطني | بوليتيك

مديرية الحموشي تطلق أكبر عملية استجابة لطلبات انتقال موظفيها على الصعيد الوطني

رئيس الحكومة يهنـــئ الملك بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب وذكرى عيد الشباب وعيد الأضحى المبارك | بوليتيك

رئيس الحكومة يهنـــئ الملك بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب وذكرى عيد الشباب وعيد الأضحى المبارك

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. لطيفة رأفت في تصريح حصري ..ها علاش غْبــت على المهرجانات الكبرى و فضلت الجماعات القروية | خارج البلاطو
منذ 47 دقيقة

بالفيديو.. لطيفة رأفت في تصريح حصري ..ها علاش غْبــت على المهرجانات الكبرى و فضلت الجماعات القروية

مُــؤثر..شاب معاق ضحكات عليه مخرجة أمريكية من بعدما واعداتو بالهجرة | خارج البلاطو

مُــؤثر..شاب معاق ضحكات عليه مخرجة أمريكية من بعدما واعداتو بالهجرة

لموت ديال الضحك مع أجوبة المغاربة حول التجنيد الإجبــاري | نسولو الناس

لموت ديال الضحك مع أجوبة المغاربة حول التجنيد الإجبــاري

فأيام عيد الأضحــى المباركــة..دايرين الصف باش يْــشريو الشراب فكــازا | خارج البلاطو

فأيام عيد الأضحــى المباركــة..دايرين الصف باش يْــشريو الشراب فكــازا

﻿

آخر المستجدات

عاجل..هذا ما قرره الملك محمد السادس بخصوص كتابة الدولة المكلفة بالماء لدى وزارة التجهيز والنقل | بوليتيك
منذ 16 دقيقة

عاجل..هذا ما قرره الملك محمد السادس بخصوص كتابة الدولة المكلفة بالماء لدى وزارة التجهيز والنقل

عاجل..هذا ما قرره الملك محمد السادس بخصوص كتابة الدولة المكلفة بالماء لدى وزارة التجهيز والنقل | بوليتيك

عاجل..هذا ما قرره الملك محمد السادس بخصوص كتابة الدولة المكلفة بالماء لدى وزارة التجهيز والنقل

تسليم معدات وتجهيزات مقتناة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم جرادة | مجتمع

تسليم معدات وتجهيزات مقتناة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم جرادة

الإطاحة بأخطر عصابة متخصصة في تزوير تأشيرات العمرة والحج | مجتمع

الإطاحة بأخطر عصابة متخصصة في تزوير تأشيرات العمرة والحج

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.