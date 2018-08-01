عاجل..هذا ما قرره الملك محمد السادس بخصوص كتابة الدولة المكلفة بالماء لدى وزارة التجهيز والنقل ﻿

عين الملك محمد السادس الرئيس المدير العام لمجموعة البنك الشعبي، محمد بنشعبون وزيرا للاقتصاد والمالية.

شوف تيفي

عين الملك محمد السادس الرئيس المدير العام لمجموعة البنك الشعبي، محمد بنشعبون وزيرا للاقتصاد والمالية.

وأفاد بلاغ للديوان الملكي، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه اليوم، أن الملك استقبل بنشعبون الذي قدم القسم بين يدي الملك بالقصر الملكي بالرباط .

وفي ما يلي نص بلاغ الديوان الملكي بهذا الخصوص : "طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، باستقبال السيد محمد بنشعبون، يومه الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، وتعيينه وزيرا للاقتصاد والمالية.

وخلال هذا الاستقبال، أدى محمد بنشعبون القسم بين يدي جلالة الملك.

ومن جهة أخرى، تفضل الملك، ، بالموافقة على اقتراح رئيس الحكومة، بحذف كتابة الدولة المكلفة بالماء لدى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، ونقل وإدماج جميع صلاحياتها، ضمن هياكل واختصاصات هذه الوزارة مع العمل على مراجعة هيكلتها التنظيمية.

ويهدف هذا القرار إلى تحسين حكامة الأوراش والمشاريع المتعلقة بالماء، والرفع من نجاعتها وفعاليتها، وتعزيز التناسق والتكامل بين مختلف الأجهزة والمؤسسات المعنية بالماء التابعة لهذه الوزارة، بما ينسجم مع العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك لهذا القطاع".