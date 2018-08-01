تسليم معدات وتجهيزات مقتناة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم جرادة ﻿

جرى اليوم الاثنين ، تسليم معدات وتجهيزات مقتناة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمدينة جرادة.

شوف تيفي

جرى اليوم الاثنين ، تسليم معدات وتجهيزات مقتناة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمدينة جرادة.

وفي هذا الإطار، قام عامل إقليم جرادة، وفق بلاغ لعمالة جرادة توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم، بتسليم معدات للخياطة لفائدة عدة تعاونيات، مقتناة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بغلاف مالي إجمالي قدره 499 ألف و960 درهم، بحسب بلاغ لعمالة الإقليم.

وأضاف البلاغ، أنه جرى تسليم أدوات للحلاقة (كراسي ومعدات أخرى) لفائدة إحدى الجمعيات بجرادة، تم اقتناؤها بمبلغ مالي قدره 90 ألف درهم.

وفي إطار الدور الذي تضطلع به المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أجل تطوير القطاع الرياضي ودعم الفرق الرياضية، يضيف البلاغ، سلم عامل الإقليم لفائدة المديرية الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة بجرادة مفتاح حافلة لنقل الفرق الرياضية بالإقليم، تم اقتناؤها بغلاف مالي قدره 515 ألف درهم، وحافلة لنقل الرياضيين لفائدة الجمعية الرياضية لكرة الريكبي بجرادة، مقتناة بغلاف مالي قدره 435 ألف درهم.

كما أشار المصدر إلى أن عامل الإقليم قام بالمستشفى الإقليمي بجرادة بتسليم معدات طبية لفائدة المراكز الصحية التابعة للإقليم، تم اقتناؤها بغلاف مالي قدره مليوني درهم، و4 حاضنات طبية بالأشعة بغلاف مالي قدره 375 ألف درهم، مقتناه في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وتابع المصدر، أنه من أجل التخفيف من معاناة المرضى المصابين بداء السليكوز، استفادت جمعية الأمل لمرضى السليكوز بمدينة جرادة من 4 مكثفات للأوكسجين ومعدات أخرى مقتناة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بغلاف مالي إجمالي قدره 300 ألف درهم.