الإطاحة بأخطر عصابة متخصصة في تزوير تأشيرات العمرة والحج ﻿

تمكن رجال المديرية العامة للأمن الوطني يومي الجمعة والسبت الماضيين، من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في تزوير تأشيرات ''المجاملة'' الخاصة بالحج، حيث تم إءقاف سبعة اشخاص بمدن الدار البيضاء وإنزكان

''شوف تيفي''

تمكن رجال المديرية العامة للأمن الوطني يومي الجمعة والسبت الماضيين، من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في تزوير تأشيرات ''المجاملة'' الخاصة بالحج، حيث تم إيقاف سبعة أشخاص بمدن الدار البيضاء وإنزكان ومنطقة الولدية ضواحي الجديدة.

وحسب مصدر مطلع فإنه تم التوصل إلى هوية زعيم هذه الشبكة المدعو ''عبد الكريم.س''، والذي كان يعمد إلى اقتناء التأشيرات التي تم الحصول عليها باعتماد الانترنت من طرف ''هاكرز'' متواجدين بمدينة المحمدية، ويتعلق الأمر بـ ''ج.خ'' الذي تم اعتقاله وشريكه، مشيرا إلى أن هذين الأخيرين، يعمدان إلى قرصنة بيانات قبل بيعها رخيصة إلى زعيم الشبكة.

وعلاقة بالموضوع، أشار المصدر ذاته إلى أن ''م.أ'' وهو تاجر ينحدر من مدينة أكادير تم إيقافه، باع شهر رمضان الماضي، تذاكر سفر لصالح راغبين في آداء العمرة، ولكن تم إلغاء بعض هذه التذاكر، ما جعله يعدهم بتعويض ضحاياه بتزويدهم بتأشيرات ''مجاملة'' لآداء مناسك الحج، مشددا على أن موقوفا آخر كان شريك '' م.أ'' في هذه العملية، ويتعلق الأمر بـ ''م.أ'' وهو رجل أعمال بأكادير، ألقي عليه القبض بعد إصداره لشيكات تصل قيمتها لـ 290 ألف درهم.

وأبرز ذات المصدر أن شقيقين بمدينة الدار البيضاء، تورطا في تزوير التأشيرات للسفر إلى السعودية من بينهما مصمم ''جرافيك''، وذلك بواسطة حاسوب و''سكانير''، مشيرا إلى أن عدد التأشيرات المزورة وصل لأكثر من 200 تأشيرة تم توفيرها من طرف التاجر المنحدر من مدينة أكادير ومن الشقيقين المنحدرين من مدينة الدار البيضاء، وهو ما مكنهم من الحصول على مبالغ مالية كبيرة.