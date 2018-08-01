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انفجار قنبلة شرق الجزائر يتسبب في مصرع طفلين وإصابة آخرين

بتاريــخ : 20 غشت 2018 / 18:22 انفجار قنبلة شرق الجزائر يتسبب في مصرع طفلين وإصابة آخرين | دولي
انفجار قنبلة شرق الجزائر يتسبب في مصرع طفلين وإصابة آخرين
لقي طفلان مصرعهما وأصيب أربعة آخرون بجروح خطيرة في انفجار قنبلة يدوية الصنع، ببلدية أحنيف بشرق الجزائر العاصمة.

شوف تيفي

لقي طفلان مصرعهما وأصيب أربعة آخرون بجروح خطيرة في انفجار قنبلة يدوية الصنع، ببلدية أحنيف بشرق الجزائر العاصمة.

وذكرت وسائل إعلام جزائرية، يوم أمس الأحد، أن القنبلة زرعت من قبل إسلاميين مسلحين لتأخير تقدم قوات الأمن التي كانت تلاحقهم بالمناطق الجبلية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الطفلين اللذين لقيا مصرعهما متأثرين بجروح يبلغان من العمر 10 و12 سنة، مضيفة أن الأطفال الأربعة الذين أصيبوا بجروح خطيرة نقلوا إلى مستشفى تيزي وزو.

وأشارت المصادرإلى أن القنبلة انفجرت على مقربة من ستة أطفال كانوا يلعبون بالمكان المسمى تامزيافت ببلدية أحنيف بولاية البويرة الواقعة على بعد 125 كلم شرق العاصمة الجزائرية.

 

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