مثير: رئيس جامعة المصارعة يتهم عصابة إجرامية بتهديده ﻿

اتهم فؤاد مسكوت رئيس الجامعة الملكية للمصارعة، عصابة إجرامية قال عنها إنها سبق وأن حوكمت بالحبس النافذ، بتهديده ومحاولة التشويش على عمله.

شـــوف تيفي:

اتهم فؤاد مسكوت رئيس الجامعة الملكية للمصارعة، عصابة إجرامية قال عنها إنها سبق وأن حوكمت بالحبس النافذ، بتهديده ومحاولة التشويش على عمله.

وقال مسكوت في بلاغ تنويري توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، يومه الإثنين، إنه قرر اللجوء مرة أخرى للعدالة ضد أشخاص سبق وأن اعتقلوا بسبب شكاية كان قد وضعها ضدهم.

وجاء في البلاغ:''نعلن لكل النزهاء الشرفاء أن عصابة إجرامية محكومة بالحبس النافذ سبق للقضاء أن كشف عورتهم وأدانهم بالحبس النافذ والغرامة المالية الباهظة عادوا إلى حنين الإساءة والاستهداف الإجرامي في'' حالة عود''.

وأوضح مسكوت في بلاغه أن هذه:''حملة إجرامية مسعورة يقف وراءها ذات الأشخاص المدانين ووافدهم الجديد وهاته المرة تزامنت مع آخر مستجدات ونلخصها كالآتي إجراءات تنفيذ العقوبة الحبسية والغرامة المتنازل عنها لحضانة دار الصبان للأطفال المتخلى عنهم:.

وقال مسكوت أيضا: ''إن الذمة المالية لفؤاد مسكوت مثبتة بالأوديت والتدقيق المتعدد وبإبراء الذمة بالتنويه بالقيد بآليات احترام المسطرة وبالشفافية وبالحكامة وبسلامة العمليات المكشوفة أما هؤلاء الذين يختلقون الأنباء الزائفة والأخبار الملفقة والتشهير والقذف والمس بالشرف وبأعراض الناس الأبرياء فموعدنا معهم العدالة لنضع قوانينها الجزرية الجديدة فوق المحك والموعد يتجدد مع المجرمين قريبا بإذن الله''.