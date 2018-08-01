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عدد المعتقلين في ملف ''خديجة'' ضحية الاغتصاب الجماعي والوشم بالفقيه بنصالح يصل لـ 10

بتاريــخ : 20 غشت 2018 / 17:58 عدد المعتقلين في ملف خديجة ضحية الاغتصاب الجماعي والوشم بالفقيه بنصالح يصل لـ 10 | حوادث و حقوق
عدد المعتقلين في ملف ''خديجة'' ضحية الاغتصاب الجماعي والوشم بالفقيه بنصالح يصل لـ 10
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن عدد المعتقلين على خلفية الاغتصاب الجماعي لفتاة قاصرة تدعى ''خديجة'' بمنقطة أولاد عياد ضواحي الفقيه بنصالح، وصل لـ عشرة أشخاص، من بينهم سبعة من ذوي السوابق العدلية.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن عدد المعتقلين على خلفية الاغتصاب الجماعي لفتاة قاصرة تدعى ''خديجة'' بمنقطة أولاد عياد ضواحي الفقيه بنصالح، وصل لـ عشرة أشخاص، من بينهم سبعة من ذوي السوابق العدلية.

وأوضح المصدر ذاته أن التحقيقات في الملف ما تزال مستمرة إلى حدود الساعة، حتى يتم الكشف عن ظروف وملابسات اغتصاب واحتجاز خديجة ووضع أوشام على جسدها، وأيضا لإيقاف باقي المشتبه بهم.

تجدر الإشارة إلى أن وكيل الملك باستئنافية مدينة بني ملال، حدد تاريخ 6 شتنبر المقبل لعقد أولى جلسات المعتقلين في ملف ''خديجة'' التي تعرضت للاغتصاب لمدة شهرين داخل أحد المنازل، ما تسبب في افتضاض بكارتها.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المعتقلين الفقيه بنصالح التحقيقات الملف أوشام

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