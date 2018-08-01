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أيام قبل العيد...شابة عشرينية تضع حدا لحياتها برمي نفسها داخل بئر باشتوكة أيت بها

بتاريــخ : 20 غشت 2018 / 17:54 أيام قبل العيد...شابة عشرينية تضع حدا لحياتها برمي نفسها داخل بئر باشتوكة أيت بها | حوادث و حقوق
أيام قبل العيد...شابة عشرينية تضع حدا لحياتها برمي نفسها داخل بئر باشتوكة أيت بها
أقدمت شابة عشرينية مساء أمس على وضع حد لحياتها وذلك برمي نفسها داخل بئر بدوار ''آيت بايه'' التابع لجماعة إنشادن إقليم اشتوكة أيت بها.

شوف تيفي:اشتوكة أيت بها

أقدمت شابة عشرينية مساء أمس على وضع حد لحياتها وذلك برمي نفسها داخل بئر بدوار ''آيت بايه'' التابع لجماعة إنشادن إقليم اشتوكة أيت بها.

وحسب مصادر لـ''شوف تيفي''، فالهالكة طالبة جامعية تدرس بجامعة ابن زهر وتبلغ من العمر 24 سنة، كانت تعاني من اضطرابات نفسية منذ مدة ويرجح أن تكون حالتها المرضية سببا وراء إقدامها على رمي نفسها داخل البئر، بعدما فشلت في ذلك في إحدى المرات، حينما حاولت رمي نفسها من فوق منزل عائلتها.

واستنفر الحادث مختلف السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي ورجال الوقاية المدنية الذين هرعوا لعين المكان وقاموا بانتشال جثة الضحية من قاع البئر، وتم توجيهها نحو مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة، فيما فتح تحقيق دقيق لمعرفة حيثيات وملابسات وظروف إقدام الهالكة على الانتحار.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب اشتوكة ايت بها شابة عشرينية الانتحار رمي نفسها بئر

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