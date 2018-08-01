الحكومة تفاجئ رجال ونساء التعليم باقتطاعات في الأجور وصلت إلى 2200 درهم هذا الشهر ﻿

تفاجأ مجموعة من نساء و رجال التعليم ( الأساتذة خصوصا) باقتطاعات شملت أجورهم خلال هذا الشهر حيث صدموا باقتطاعات وصلت إلى 2200 درهم يجهلون لحد الساعة أسبابها.

شوف تيفي

تفاجأ مجموعة من نساء و رجال التعليم ( الأساتذة خصوصا) باقتطاعات شملت أجورهم خلال هذا الشهر حيث صدموا باقتطاعات وصلت إلى 2200 درهم يجهلون لحد الساعة أسبابها.

وأضاف مصدر لـ''شوف تيفي'' أن الإدارة التي تملك أجوبة عن أسباب هذه الاقتطاعات دخلت في عطلة منذ الجمعة الماضية 17 غشت 2018.

وقد تفاعل العديد من نساء ورجال التعليم عبر صفحاتهم في موقع التواصل الاجتماعي ''الفيسبوك'' مع موضوع الاقتطاع، معبرين عن استنكارهم وسخطهم بهذا الإجراء.

حيث تساءل (ن.ك) ''بالرغم من إن حكومة حزب العدالة و التنمية التي تدعي أنها تراعي الوضعية الاجتماعية للأسر .. فلماذا اختارت مناسبة عيد الأضحى للاقتطاع من أجور الأساتذة؟'' وأضاف '' لماذا حكومة حزب العدالة و التنمية تمنح منحة العيد لكبار الموظفين بمجموعة من قطاعات الوظيفة العمومية و تمنح الاقتطاعات للأساتذة ؟'' .

كما عبر مجموعة من الأساتذة عبر صفحات التواصل الاجتماعي عن تدمرهم جراء هذه الاقتطاعات التي جاءت متزامنة مع مناسبة عيد الأضحى و الدخول المدرسي لتنفيذها.

وعلقت (خ.أ) أن الأمر يتعلق بسياسة التحقير التي تنهجها حكومة حزب العدالة و التنمية تجاه أسرة التعليم، إذ كيف تمنح موظفين في قطاعات أخرى منحة العيد في حين تمنح الأساتذة الاقتطاعات من أجورهم الهزيلة.