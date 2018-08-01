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مديرية الحموشي تطلق أكبر عملية استجابة لطلبات انتقال موظفيها على الصعيد الوطني

بتاريــخ : 20 غشت 2018 / 16:31 مديرية الحموشي تطلق أكبر عملية استجابة لطلبات انتقال موظفيها على الصعيد الوطني | بوليتيك
مديرية الحموشي تطلق أكبر عملية استجابة لطلبات انتقال موظفيها على الصعيد الوطني
أشر عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني، بداية هذا الأسبوع، على قرار يقضي في الشروع بتنفيذ عملية واسعة للاستجابة لطلبات الانتقال التي تقدم بها 421 من موظفي الأمن الوطني بمختلف رتبهم

''شوف تيفي''

أشر عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني، بداية هذا الأسبوع، على قرار يقضي في الشروع بتنفيذ عملية واسعة للاستجابة لطلبات الانتقال التي تقدم بها 421 من موظفي الأمن الوطني بمختلف رتبهم وتخصصاتهم، خصوصا منها تلك المتعلقة بالانتقال من أجل التجمع العائلي أو الحالات الاجتماعية المماثلة.

وحسب مصدر مطلع فقد كانت مختلف المصالح المركزية والجهوية المكلفة بتدبير الموارد البشرية قد توصلت بمذكرة مديرية تقتضي بالانكباب على دراسة كافة طلبات التجمع العائلي التي تقدم بها رجال ونساء الشرطة، حيث استجابت اللجنة المحدثة لهذا الغرض لأكثر من 90% من الطلبات التي توصلت بها.

وأكد المصدر ذاته أن هذه المبادرة، تندرج في إطار تدعيم أسس الحكامة الجيدة في تدبير الموارد البشرية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، وذلك عبر توفير مزيد من التحفيزات الإدارية المتمثلة في الاستجابة لطلبات الانتقال لأسباب تتعلق بالتجمع العائلي أو لاعتبارات اجتماعية.

وأشار ذات المصدر إلى أنه سبق للمصالح المختصة بتدبير الموارد البشرية أن عالجت منذ بداية السنة الجارية ما مجموعه 468 طلبا إضافيا، ليصل مجموع المستفيدين من الانتقال لأسباب شخصية وأخرى اجتماعية ما مجموعه 889 موظف شرطة على الصعيد الوطني.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي عبد الطيف الحموشي المصالح المركزية الأمن الوطني

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