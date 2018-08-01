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رئيس الحكومة يهنـــئ الملك بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب وذكرى عيد الشباب وعيد الأضحى المبارك

بتاريــخ : 20 غشت 2018 / 16:28 رئيس الحكومة يهنـــئ الملك بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب وذكرى عيد الشباب وعيد الأضحى المبارك | بوليتيك
رئيس الحكومة يهنـــئ الملك بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب وذكرى عيد الشباب وعيد الأضحى المبارك
قدم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، التهاني للملك بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب وذكرى الاحتفال بعيد الشباب، وكذا التبريكات بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

شوف تيفي

قدم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، التهاني للملك بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب وذكرى الاحتفال بعيد الشباب، وكذا التبريكات بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وخلال كلمته الافتتاحية بمجلس الحكومة المنعقد اليوم الاثنين 20 غشت 2018، الذي يصادف احتفال الشعب المغربي بذكرى ثورة الملك والشعب، هنأ رئيس الحكومة الملك محمد السادس بهذه المناسبة ، وتقدم بالدعاء له بالحفظ والنصر، هو وأسرته الملكية العلوية الشريفة، وإلى الشعب المغربي قاطبة، الذي تمنى له الاستمرار في الأمن والأمان والاستقرار والازدهار.

كما عبّر رئيس الحكومة عن سعادته لانعقاد مجلس الحكومة في أيام العشر من ذي الحجة المباركة، وقرب حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا لبلدنا الأمن والرخاء والاطمئنان، وأن يمّن الله عليه بالخيرات والبركات، وأن يتقبل الله عز وجل من الجميع طاعاتهم وعباداتهم ونسكهم.

إلى ذلك، أشار رئيس الحكومة إلى أن مجلس الحكومة سيتدارس نقطة واحدة تتعلق بمشروع قانون الخدمة العسكرية الذي سيعرض أمام مجلس وزاري، مرحبا بأعضاء الحكومة الذين قضوا عطلهم القصيرة، وذلك بعد سنة حافلة من العمل.


وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الحكومة أن الحكومة حاولت جاهدة أن تطبق أقصى ما يمكن من البرنامج الحكومي سواء على مستوى القطاعات الاجتماعية التي أولتها اهتماما كبيرا، في مقدمتها التعليم والصحة والتشغيل أو على مستوى باقي البرامج الحماية الاجتماعية.

كما اجتهدت الحكومة، يضيف رئيس الحكومة، في الشق الاقتصادي من خلال هيكلته وإعطاء الأولوية للصناعة، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، وكذا دعم تنافسية المقاولة الوطنية التي تحرص على تشجيعها حتى تضطلع بأدوارها، باعتبارها المعول عليها في إنتاج الثروة من جهة، وإحداث مناصب الشغل من جهة ثانية.

إلى ذلك، ذكّر رئيس الحكومة بالأولوية التي توليها الحكومة لإصلاح الإدارة ومكافحة الفساد، وهو ورش، قال عنه رئيس الحكومة، ''بذلت فيه العديد من الجهود، وشكل خطاب الملك، بمناسبة عيد العرش الأخير، خارطة الطريق للمستقبل، ودعما لجهود الحكومة في هذه المجالات، وغيرها من المجالات لإعطاء نفس اجتماعي للسياسات العمومية الوطنية في المرحلة المقبلة''.

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شوف تيفيالملكمحمد السادسالمغربالعثماني

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