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اعتداء على عائلة بواسطة ''هراوات'' بحي مولاي رشيد وهذا هو السبب

بتاريــخ : 20 غشت 2018 / 16:22 اعتداء على عائلة بواسطة هراوات بحي مولاي رشيد وهذا هو السبب | حوادث و حقوق
اعتداء على عائلة بواسطة ''هراوات'' بحي مولاي رشيد وهذا هو السبب
تعرضت عائلة تقطن بحي المسيرة 3 بعمالة مولاي رشيد بالدارالبيضاء ، لاعتداء شنيع على جيرانهم ليلة الأحد-الإثنين في حدود الساعة الواحدة والنصف ليلا.

شوف تيفي

تعرضت عائلة تقطن بحي المسيرة 3 بعمالة مولاي رشيد بالدارالبيضاء ، لاعتداء شنيع على جيرانهم ليلة الأحد-الإثنين في حدود الساعة الواحدة والنصف ليلا.

وفي اتصال لنا مع العائلة الضحية، فإنهم تعرضوا لاعتداء بواسطة عصى حديدية على يد ابن جيرانهم الذي كان في حالة غير طبيعية رفقة أفراد من أسرته.

وأَضافت المشتكية أن المُعتدي برر هذا الاعتداء بكونهم انزعجوا من صوت الموسيقى نظرا لحفل خطوبة شقيقة الضحية .

هذا الاعتداء أسفر عن إصابة شقيقتين بإصابات متفاوتة الخطورة على مستوى الرأس كما أن جد العائلة البالغ من العمر 64 سنة تعرض للضرب المبرح على مستوى الرأس والرجل ما خلف كدمات قوية.

وأمام هذا الأمر، تقدمت العائلة بشكاية لدى المصالح الأمنية على أمل التدخل لإيقاف المُعتدين.

 

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