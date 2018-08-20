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هكذا خطط مهندسان اسبانيان لطنجة المستقبل

بتاريــخ : 20 غشت 2018 / 16:14 هكذا خطط مهندسان اسبانيان لطنجة المستقبل | اقتصاد
هكذا خطط مهندسان اسبانيان لطنجة المستقبل
طنجة المستقبل.. فكرة تختزل مشروع '' طنجة المدينة المركز '' العقاري الذي شكل وجهة استثمارية وجذابة بشكل خاص للمستثمرين الأجانب. في عام 2006 ، تحت إشراف المهندسين المعماريين الاسبانيين خوسيه سيغوي

''شوف تيفي '' : متابعة

طنجة المستقبل.. فكرة تختزل مشروع '' طنجة المدينة المركز '' العقاري الذي شكل وجهة استثمارية وجذابة بشكل خاص للمستثمرين الأجانب. في عام 2006 ، تحت إشراف المهندسين المعماريين الاسبانيين خوسيه سيغوي وغييرمو فرنانديز ، اللذان توليا، الهندسة المعمارية والتخطيط، ومقر الشركة في مالقا ومدريد ، مسؤولية تصميمها. بالنسبة لـ خوسيه سيغوي، '' كان الهدف الرئيسي للاقتراح هو إنشاء مركزية جديدة في المدينة، تقع بجوار محطة السكك الحديدية ومتصلة بالميناء من خلال الواجهة البحرية كعمود فقري، من أجل مناطق جديدة لها بعد الامتداد التجاري والسياحي ''. في هذا المجمع الحضري، تم بناء الفنادق الفاخرة ومركز التسوق الكبير وقصر الفنون الذي لا يزال قيد الإنشاء.

هذا المقتطف من حوار أجرته صحيفة ''البايسس '' الاسبانية مع المنهدس خوسيه سيغوي بعنوان '' طنجة العودة إلى المستقبل '' بين فيه المهندس عن التخطيط الهندسي والمعماري لمدينة لتصبح من المدن العالمية الجالبة للاستثمار على مستوى الضفة الجنوبية للبحر المتوسط.

 

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