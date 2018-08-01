سكــــوب.. ريـــدوان بالقصــــر الملكي ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة أن الملك محمد السادس سيستقبل مساء يومه الإثنين المنتج العالمي نادر خياط المعروف بريدوان

شــــوف تيفي:

علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة أن الملك محمد السادس سيستقبل مساء يومه الإثنين المنتج العالمي نادر خياط المعروف بريدوان

و حسب مصادر "شوف تيفي" المؤكدة من المنتظر أن يقدم ريدوان عملا فنيا بين يدي الملك محمد السادس بمناسبة عيد الشباب.

العمل الجديد شارك فيه مجموعة من الفنانين المغاربة وممثلي الجيل القديم والجديد للمشهد الفني المغربي للسينما والأغنية من بينهم ، أسماء لمنور، ماريا نديم، الدوزي ، سعد لمجرد، حاتم عمور، عصام كمال، يونس ، نعمان بلعياشي، فناير، آش كاين، وأيضا الممثلة والمصممة ليلى الحديوي، والممثل عمر لطفي والكوميديين: جاد المالح، وإيكو، ووالاس