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حصري: هذا هو الجزائري الذي قتلته الشرطة الاسبانية بعد هجومه الإرهـابي

بتاريــخ : 20 غشت 2018 / 15:44 حصري: هذا هو الجزائري الذي قتلته الشرطة الاسبانية بعد هجومه الإرهـابي | دولي
حصري: هذا هو الجزائري الذي قتلته الشرطة الاسبانية بعد هجومه الإرهـابي
حصلت '' شوف تيفي '' على هوية وصورة المهاجر الجزائري عبدالوهاب الطيب الذي أردته الشرطة الاسبانية ببرشلونة قتيلا بعد الهجوم على مركز إحدى مراكز الشرطة وهو يحمل سكينا من الحجم الكبير.

"شوف تيفي " : عبدالله الساورة

حصلت " شوف تيفي " على هوية وصورة المهاجر الجزائري عبدالوهاب الطيب الذي أردته الشرطة الاسبانية ببرشلونة قتيلا بعد الهجوم على مركز إحدى مراكز الشرطة وهو يحمل سكينا من الحجم الكبير.

ويبلغ عبدالوهاب الطيب 29 عاما.. مقيم بصفة دائمة باسبانيا انفصل عن زوجته لوسي الاسبانية مؤخرا .. دخل صباح اليوم الاثنين مركز الشرطة في كورنيلا ببرشلونة على الساعة الخامسة و45 دقيقة صباحا موهما الشرطة أنه يريد تقديم شكاية.

وبعد فتح الباب له هاجم الشرطيون وهو يحمل سكينا من الحجم الكبير و هو يردد بعض الشعارات الدينية " الله أكبر". وتم إطلاق النار عليه من قبل نفس عناصر مركز الشرطة وأردته قتيلا في ذات اللحظة.

وفتح الحرس الوطني الاسباني تحقيقات في الحادث وتم تصنيفه كحدث إرهابي...

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب جزائري اسبانيا ارهاب

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