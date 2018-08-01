 لارام تفند بشكل قاطع ادعاءات مسؤول ليبيري بخصوص معاملة تمييزية و تكشف حقيقة إلغاء رحلة إلى ليبيريا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خبير عسكري: هذه شروط الخدمة العسكرية الإجبارية التي ستساهم في الحد من الجريمة بالمغرب | بوليتيك

خبير عسكري: ''هذه شروط الخدمة العسكرية الإجبارية التي ستساهم في الحد من الجريمة بالمغرب''

لارام تفند بشكل قاطع ادعاءات مسؤول ليبيري بخصوص معاملة تمييزية و تكشف حقيقة إلغاء رحلة إلى ليبيريا | اقتصاد

لارام تفند بشكل قاطع ادعاءات مسؤول ليبيري بخصوص معاملة تمييزية و تكشف حقيقة إلغاء رحلة إلى

صور تهز الفيسبوك بالمغرب.. شبان يضعون قبعات الدرك الملكي ويركبون سيارة الدرك وكيسكرو | مجتمع

صور تهز الفيسبوك بالمغرب.. شبان يضعون قبعات الدرك الملكي ويركبون سيارة الدرك وكيسكرو

تفاصيل حصرية وخطيرة عن الفتاة القاصرة ضحية الاغتصاب والوشم بالفقيه بنصالح | حوادث و حقوق

تفاصيل حصرية وخطيرة عن الفتاة القاصرة ضحية الاغتصاب والوشم بالفقيه بنصالح

بالفيديو..بعد العاصفة: تغيير كسوة الكعبة المشرفة | دولي

بالفيديو..بعد العاصفة: تغيير كسوة الكعبة المشرفة

رسميا.. الحكومة تصادق على قانون تجنيد الشباب بين 19 و25 سنة‎ | بوليتيك

رسميا.. الحكومة تصادق على قانون تجنيد الشباب بين 19 و25 سنة‎

صور مؤلمة.. إرغام فتاة على وضع أوشام بعد اغتصابها وتعذيبها بالفقيه بنصالح | مجتمع

صور مؤلمة.. إرغام فتاة على وضع أوشام بعد اغتصابها وتعذيبها بالفقيه بنصالح

ســابقة ولأول مرة.. لمساعدة الحجاج السلطات السعودية تقوم بترجمة خطبة يوم عرفة.. | مجتمع

ســابقة ولأول مرة.. لمساعدة الحجاج السلطات السعودية تقوم بترجمة خطبة ''يوم عرفة''..

وفاة فنان عربي خلال أدائه مناسك الحج | دولي

وفاة فنان عربي خلال أدائه مناسك الحج

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

لارام تفند بشكل قاطع ادعاءات مسؤول ليبيري بخصوص معاملة تمييزية و تكشف حقيقة إلغاء رحلة إلى ليبيريا

بتاريــخ : 20 غشت 2018 / 15:19 لارام تفند بشكل قاطع ادعاءات مسؤول ليبيري بخصوص معاملة تمييزية و تكشف حقيقة إلغاء رحلة إلى ليبيريا | اقتصاد
لارام تفند بشكل قاطع ادعاءات مسؤول ليبيري بخصوص معاملة تمييزية و تكشف حقيقة إلغاء رحلة إلى ليبيريا
فندت الخطوط الملكية المغربية، اليوم الإثنين، بشكل قاطع ادعاءات مسؤول ليبيري بخصوص معاملة تمييزية، والتي نقلتها بعض وسائل الإعلام الإلكترونية دون التحقق من صحتها.

شــــوف تيفي:

فندت الخطوط الملكية المغربية، اليوم الإثنين، بشكل قاطع ادعاءات مسؤول ليبيري بخصوص معاملة تمييزية، والتي نقلتها بعض وسائل الإعلام الإلكترونية دون التحقق من صحتها.

وأكدت شركة الخطوط الملكية المغربية ، في بيان حقيقة بخصوص الرحلة رقم "أت-567" التي ربطت يوم عاشر غشت الجاري بين مدينتي الدار البيضاء ومونروفيا أن هذه الرحلة ألغيت لأسباب تقنية، وأنه تم إبلاغ حوالي 60 راكبا كان من المقرر سفرهم إلى عاصمة ليبيريا، أنهم سيأخذون رحلة اليوم التالي أي 11 غشت، وأن الشركة ستتكلف بهم وفقا للأنظمة المعمول بها.

وقالت الشركة، إن عشرة ركاب من جنسيات مختلفة بما فيهم ليبيرين حاملين للجنسية الأمريكية، تم نقلهم إلى فنادق بالدار البيضاء لأنهم لا يخضعون لشرط الحصول على التأشيرة، في حين لم يتمكن خمسون راكبا من الجنسية الليبيرية من مغادرة المنطقة الدولية بالمطار، بسبب عدم توفرهم على تأشيرة الدخول للأراضي المغربية.

وأضاف البيان في هذا الصدد، أن الشركة حرصت على التكفل بهؤلاء المسافرين داخل المطار، وسهرت على تميكنهم من الإيواء والإطعام.

وأكد المصدر ذاته أن الخطوط الملكية المغربية تعتبر، واحدة من الشركات المفضلة في القارة الإفريقية، حيث تبذل جهودا متواصلة لتوفر أفضل الظروف لجميع عملائها، كما أنها فازت للمرة الرابعة على التوالي، بجائزة "سكاي تراكس" لأفضل شركة طيران إقليمية أفريقية، وذلك بفضل جهودها والتطور المتواصل في تحسين جودتها الخدماتية.

وتغطي الشركة المغربية اليوم 32 مدينة في إفريقيا، لتساهم أكثر في تسهيل سفر عملائها حول العالم بين أماكن إقامتهم ومدنهم الأصلية. كما أضحى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، بفضل حركة طيران الخطوط الملكية المغربية، مركزا أساسيا لإفريقيا، وأول مركز إفريقي لتدفقات النقل بين القارة وبقية العالم.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب الخطوط الملكية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

المندوبية السامية للتخطيط : انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ب0,9 في المائة لشهر يوليوز 2018 | اقتصاد

المندوبية السامية للتخطيط : انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ب0,9 في المائة لشهر يوليوز 2018

بمناسبة عيد الأضحى.. ترامواي البيضاء يوفر خدمة تواكب وتير التنقل الكبيرة التي تشهدها البيضاء | اقتصاد

بمناسبة عيد الأضحى.. ترامواي البيضاء يوفر خدمة تواكب وتير التنقل الكبيرة التي تشهدها البيضاء

تاونات.. إطلاق مشاريع في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بقرية أبا محمد بكلفة إجمالية تقارب 21 مليون درهم | اقتصاد

تاونات.. إطلاق مشاريع في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بقرية أبا محمد بكلفة إجمالية تقارب 21 مليون درهم

تحويل 11 مليار درهم من عائدات عيد الأضحى إلى العالم القروي | اقتصاد

تحويل 11 مليار درهم من عائدات عيد الأضحى إلى العالم القروي

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

ذكرى ثورة الملك والشعب..ملحمة حاسمة في مسار التحرر من نير الاستعمار | خارج البلاطو
منذ 26 دقيقة

ذكرى ثورة الملك والشعب..ملحمة حاسمة في مسار التحرر من نير الاستعمار

قبل العيد شباب يوجهون رسائل للحفاظ على نظافة أجمل حي بفاس | خارج البلاطو

قبل العيد شباب يوجهون رسائل للحفاظ على نظافة أجمل حي بفاس

هذه هي الشروط التي يجب أن تتوفر في المضحي يوم العيد | خارج البلاطو

هذه هي الشروط التي يجب أن تتوفر في المضحي يوم العيد

حالة تدمي القلوب قبل عيد الأضحى..لأصحاب القلوب الرحيمة | حالة خاصة

حالة تدمي القلوب قبل عيد الأضحى..لأصحاب القلوب الرحيمة

﻿

آخر المستجدات

خبير عسكري: هذه شروط الخدمة العسكرية الإجبارية التي ستساهم في الحد من الجريمة بالمغرب | بوليتيك
منذ 7 دقائق

خبير عسكري: ''هذه شروط الخدمة العسكرية الإجبارية التي ستساهم في الحد من الجريمة بالمغرب''

لارام تفند بشكل قاطع ادعاءات مسؤول ليبيري بخصوص معاملة تمييزية و تكشف حقيقة إلغاء رحلة إلى ليبيريا | اقتصاد

لارام تفند بشكل قاطع ادعاءات مسؤول ليبيري بخصوص معاملة تمييزية و تكشف حقيقة إلغاء رحلة إلى

صور تهز الفيسبوك بالمغرب.. شبان يضعون قبعات الدرك الملكي ويركبون سيارة الدرك وكيسكرو | مجتمع

صور تهز الفيسبوك بالمغرب.. شبان يضعون قبعات الدرك الملكي ويركبون سيارة الدرك وكيسكرو

تفاصيل حصرية وخطيرة عن الفتاة القاصرة ضحية الاغتصاب والوشم بالفقيه بنصالح | حوادث و حقوق

تفاصيل حصرية وخطيرة عن الفتاة القاصرة ضحية الاغتصاب والوشم بالفقيه بنصالح

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.