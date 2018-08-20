صور تهز الفيسبوك بالمغرب.. شبان يضعون قبعات الدرك الملكي ويركبون سيارة الدرك وكيسكرو ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك''، يومه الاثنين، مجموعة من الصور الصادمة والخطيرة التي تظهر شبانا بلباس مدني، يضعون قبعات الدرك الملكي، ويركبون سيارة تابعة للدرك، خلال

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يومه الاثنين، مجموعة من الصور الصادمة والخطيرة التي تظهر شبانا بلباس مدني، يضعون قبعات الدرك الملكي، ويركبون سيارة تابعة للدرك، خلال معاقرتهم للخمور بمنطقة خلاء.

وحسب ناشري الصور فقد تم التقاطها بجماعة تدعى "لودية" ضواحي مدينة مراكش، ما جعل آلاف النشطاء يتفاعلون بكثافة مع هذا السلوك، معبرين عن صدمتهم الكبيرة بسبب انتشار هذه الصور، وظهور أشخاص بها يضعون قبعات الدرك ويستغلون سيارة الدرك خلال معاقرتهم للخمور.

وفور انتشار الصور، طالب النشطاء القيادة العليا للدرك الملكي بضرورة الدخول على الخط، وفتح تحقيق للكشف عن هوية الأشخاص الظاهرين بها، موضحين بأن هناك احتمالا أن يكون البعض منهم منتمين لجهاز الدرك.





