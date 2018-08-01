تفاصيل حصرية وخطيرة عن الفتاة القاصرة ضحية الاغتصاب والوشم بالفقيه بنصالح ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مصالح الدرك الملكي بمنطقة أولاد عياد، أوقفت نهاية الأسبوع المنصرم ثمانية أشخاص، يشتبه بتورطهم في اغتصاب فتاة قاصرة تبلغ من العمر 17 سنة، تنحدر من منطقة أولاد عياد

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن مصالح الدرك الملكي بمنطقة أولاد عياد، أوقفت نهاية الأسبوع المنصرم ثمانية أشخاص، يشتبه بتورطهم في اغتصاب فتاة قاصرة تبلغ من العمر 17 سنة، تنحدر من منطقة أولاد عياد بالفقيه بنصالح والتسبب في افتضاض بكارتها، بينما ما تزال الأبحاث جارية لإيقاف باقي المشتبه بهم.

وأوضح المصدر ذاته أن الموقوفين تم عرضهم على وكيل الملك باستئنافية مدينة بني ملال، أمس الأحد، والذي قرر متابعتهم في حالة اعتقال، وحدد تاريخ 6 شتنبر القادم لعرضهم أمام قاضي التحقيق، مشيرا إلى أن والدة الضحية هي من كانت وراء التقدم بشكاية في الموضوع.

وأبرز ذات المصدر في كشفه عن بعض التفاصيل، أن والدة الضحية تتهم أكثر من عشرة أشخاص باحتجاز ابنتها وتعذيبها داخل أحد المنازل لمدة شهرين، مشددا في الوقت نفسه أن المتورطين في هذا الفعل الإجرامي، أقدموا على وشم أسمائهم وأسماء فرق وطنية وبعض العبارات والرموز بجسد الضحية .

ومن جهة أخرى، أشار المصدر كذلك إلى أن العديد من الجمعيات الحقوقية، قررت الدخول على خط هذا الملف من خلال انتداب محامين للدفاع عن الضحية التي تنتمي لأسرة فقيرة.