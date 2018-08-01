بالفيديو..بعد العاصفة: تغيير كسوة الكعبة المشرفة ﻿

مباشرة بعد صلاة فجر يومه الإثنين، التاسع من شهر ذي الحجة بالسعودية ، وبعد العاصفة القوية التي ضربت الديار المقدسة، تم استبدال كسوة الكعبة المشرفة على يد 160 فنيًا وصانعًا، جريًا على عادة الرئاسة

"شوف تيفي"

مباشرة بعد صلاة فجر يومه الإثنين، التاسع من شهر ذي الحجة بالسعودية ، وبعد العاصفة القوية التي ضربت الديار المقدسة، تم استبدال كسوة الكعبة المشرفة على يد 160 فنيًا وصانعًا، جريًا على عادة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في مثل هذا اليوم من كل عام.

وحسب موقع "عاجل " السعودي فقد تم تغيير كسوة الكعبة المشرفة القديمة بكسوة جديدة، تحت إشراف ومتابعة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبدالعزيز السديس.

تجدر الإشارة إلى أن مقطع فيديو، أظهر تعري الكعبة الشريفة، مساء أمس الأحد، أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، وتناقلته المئات من الصفحات العربية بتويتر وفيسبوك وإنستغرام.





