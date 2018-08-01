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رسميا.. الحكومة تصادق على قانون تجنيد الشباب بين 19 و25 سنة‎

بتاريــخ : 20 غشت 2018 / 13:09 رسميا.. الحكومة تصادق على قانون تجنيد الشباب بين 19 و25 سنة‎ | بوليتيك
رسميا.. الحكومة تصادق على قانون تجنيد الشباب بين 19 و25 سنة‎
كما كان منتظرا صادقت الحكومة يومه الإثنين على قانون الخدمة العسكرية بالمغرب، قبل أن يعرض على أنظار المجلس الوزاري، برئاسة الملك محمد السادس، وذلك بهدف تأطير الشباب المغربي على قيم المواطنة.

 

شوف تيفي

 

كما كان منتظرا صادقت الحكومة يومه الإثنين على قانون الخدمة العسكرية بالمغرب، قبل أن يعرض على أنظار المجلس الوزاري، برئاسة الملك محمد السادس، وذلك بهدف تأطير الشباب المغربي على قيم المواطنة.

واستعرض عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية أمام أنظار المجلس الحكومي تفاصيل قانون الخدمة العسكرية والذي خص الفئة العمرية للشبياب ما بين 19 و25 سنة، مع وجود استثناءات تتعلق بمتابعة الدراسة وحالات العجز البدني واستثناءات أخرى سيتم تحديدها بعد خروج المراسيم التطبيقية

وعبّر رئيس الحكومة عن سعادته لانعقاد مجلس الحكومة في أيام العشر من ذي الحجة المباركة، وقرب حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا لبلدنا الأمن والرخاء والاطمئنان، وأن يمّن الله عليه بالخيرات والبركات، وأن يتقبل الله عز وجل من الجميع طاعاتهم وعباداتهم ونسكهم.

يشـــار أن رئيس الحكومة ذكّر خلال المجلس الحكومي بالأولوية التي توليها الحكومة لإصلاح الإدارة ومكافحة الفساد، وهو ورش، قال عنه رئيس الحكومة، "بذلت فيه العديد من الجهود، لوضع خارطة الطريق للمستقبل.

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